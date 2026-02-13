產業喊話立院！談判成果勿卡關 機械、製造業9大公會盼速過ART

九大製造業公會籲立法院盡速通過ART，讓產業吃下定心丸。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美正式完成簽署台美對等貿易協定（ART），並確認台灣出口美國產品的進口關稅維持15%、且不再額外疊加，國內機械與製造產業九大公協會13日下午也正式發表聯合聲明，對政府表達肯定與感謝，ART為台灣製造業出口美國市場「注入一劑強心針」，呼籲朝野要為產業發展，立法院儘速完成國內法制程序，確保談判成果能儘速落實，避免因時間落差產生不必要的貿易不確定性。

這次共同發聲的公協會，包括台灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業公會、台灣流體傳動工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣模具工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會，以及彰化縣水五金產業發展協會等。

九大公協會一致肯定政府談判團隊在此次台美關稅協商中展現的專業與韌性，並指出，對以美國為主要出口市場的台灣機械、工具與零組件產業而言，關稅政策是否穩定，攸關企業投資布局與接單信心。此次協定確立15%的關稅基準，有助台灣業者在與日本、韓國等競爭對手同場競逐時，維持相對公平的競爭條件。

九大公協會進一步呼籲，協定能否真正發揮效果，關鍵在於國內法制是否及時到位，並期盼朝野能以產業整體利益為優先，加速相關法案在立法院的審議進度，避免因程序延宕，讓好不容易爭取到的談判成果打折，甚至影響台美經貿互信。九大公協會強調，「這不僅是保護現有的出口優勢，更是向美方展現台灣推動經貿自由化的堅定決心。」

此外，面對全球供應鏈加速重組，以及數位化、淨零轉型的雙重挑戰，公協會也建議政府，在對等開放的貿易架構下，同步提出更具前瞻性的產業配套。除針對可能受衝擊產業提供必要協助外，也應加大對研發創新、自動化與智慧製造的支持力道，協助台灣製造業穩固在國際供應鏈中的關鍵角色。

九大公協會強調，未來將持續扮演政府與產業間的重要橋梁，透過深化台美經貿合作，協助會員企業掌握新一波供應鏈重組商機，共同為台灣製造開拓更具競爭力的國際舞台。

機械與製造業9公協會發出聲明。（公會提供）

