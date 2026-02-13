國營事業對美採購848億美元 台電中油佔8成

天然氣將是台灣發電主流，中油進口天然氣與台電採購機組，都會向美擴大採購。（協和電廠，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美已正式完成簽署對等貿易協定（ART），也揭露5年對美採購油氣、民航機、電力設備等共848億美元。其中台電、中油國營事業為主要採購業者，中油將採購油氣444億美元，而台電鎖定大型燃氣機組估計要採購近240億美元，油電兩家公司就佔約8成。

中油的天然氣進口來源多達14個地區，美國在去年僅次澳洲、卡達，基於能源安全、韌性等考量，中油會是國營事業當中最大採購者，預計在液化天然氣、原油部分合計採購金額達444億美元。

請繼續往下閱讀...

中油日前已透露，若採購阿拉斯加天然氣最高600萬噸，我國自美進口的天然氣比重將從目前10％拉高到35％，採購量將增加三倍，且美國會躍升為我天然氣第一大進口國。

行政院也補充，採購電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備則有252億美元，另外民用航空器及發動機採購為152億美元。

根據台電盤點，2025到2029年已決標與未來將採購的電力設備約有240億美元會對美商採購；目前已決標的37億美元，包括大林燃氣機組、電網運維設備材料、核一、核二室內乾貯等。而尚未決標多是大型天然氣機組，如台中二期約有4部、協和與興達二期大型燃氣機組估計約有200多億美元。

我國的發電機組多採用美商奇異公司、日商三菱集團等，國內最新主流已採用1百萬瓩以上大型機組，如台中、興達近年陸續上線的5部燃氣複循環機組，就是向奇異採購，相關人士坦言，美商確實得標機率高，因此可納入潛在的對美採購金額，台電強調，尚未決標部分一切都遵照採購法規定辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法