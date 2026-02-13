台驊旗下 T3CO 韻驊共享辦公室全新升級 租金報酬率逾4％

台驊旗下 T3CO 韻驊共享辦公室全新升級。（台驊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控（2636）今日表示，100%持股的共享辦公品牌-T3CO 韻驊共享辦公室將啟動全新裝潢，預估韻驊升級後的租金報酬率逾4%。

之前韻驊滿租每月可貢獻逾200萬元，另外加上商務登記、活動費等，年收可達2700萬元，預估租金報酬率4%，升級後，預期租金報酬率逾4%。較更早之前出租給其他業者、租金約90萬元、租金報酬率2%高。韻驊之前承租者以科技產業／資訊服務業、 建築設計／空間設計產業、專業服務業（法律服務）、文化創意產業、行銷傳播產業居多。

台驊指出，此次全新裝潢韻驊，主要是與租戶洽談中發現，真正影響工作品質的關鍵，不是空間大小，而是空間是否能承接工作的複雜度，當討論需要保密、決策需要專注、協作需要安靜，開放式共享空間往往難以兼顧隱私與效率，而傳統辦公室則意味著高額裝修成本與長期租約的壓力，讓企業在成長過程中承擔過高風險。

韻驊在與企業與新創團隊長期互動的過程中，看見這樣的過渡階段需求。因此，此次完成整體空間優化，重新規劃原有開放區域，提升獨立辦公室比例與隱私設計，將共享的彈性與企業所需的專注環境結合，讓空間真正支持工作本身，而不只是提供座位。

台驊說，在升級後的空間配置中，企業可依團隊規模彈性選擇獨立辦公室或專屬座位，同時享有完善的會議室、接待空間與公共交流區域，兼顧對外形象與內部協作需求。

