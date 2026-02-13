台灣珍奶原料農產品輸美關稅豁免 政院記者會手搖飲上桌慶祝

ART我國守住多項農產品防線，爭取輸美主要農產品項261項豁免關稅，其中就包含許多手搖飲基底查會用到的綠茶、紅茶，還有珍珠奶茶的珍珠原料樹薯粉等，今天下午政院記者會上手搖飲上桌慶祝。（翻攝自行政院粉絲頁直播）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美簽署「對等貿易協定（ART）」，我方守住多項農產品防線，更爭取輸美主要品項蘭花、紅茶與綠茶、樹薯粉（珍奶原料）等261項農產品豁免對等關稅，並成功爭取美豬輸入第三年才降關稅，行政院今下午由卓揆率部會首長說明，看得出行政團隊好心情，桌前每人都有一杯我國國飲手搖飲。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住高達26項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將於第3年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉、珍奶原料的樹薯粉等共261項農產品豁免對等關稅。

其中針對美國農產品部分調降關稅，包含豬肉、鵝肉等，另我國幾乎沒有生產的小麥、牛肉、櫻桃、堅果、鱈魚、龍蝦等，還有生產遠遠不足的馬鈴薯、蘋果等可0關稅輸入，消費者將有望受益，可用更便宜的價格購買到相關國內幾乎無生產的產品，部分調降關稅的部分如葡萄、柑橘、液態乳、花生等也都是仍以我國國產品有主要市占率，具有市場優勢。

針對台美貿易協定的新契機，政院下午開記者會說明，罕見看到卓揆與各部會部長桌上還有手搖飲。

