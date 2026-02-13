搭台美貿易協定列車 土銀設點休士頓拓北美版圖

土銀董事長何英明（左二）親率領高階主管團隊前往休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕趕搭台美貿易協定簽署契機，為因應企業擴大布局美國市場、深化對北美客戶的金融支持與服務量能，土地銀行於美國南部德州休士頓設立代表人辦事處，並於2026年2月13日正式開業，為北美業務拓展再添重要里程碑。

土銀董事長何英明於2月5日率領高階主管團隊赴休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形，展現深耕美國市場、全力支援台商企業發展的決心。

請繼續往下閱讀...

土銀指出，休士頓為美國能源、醫療及製造業重鎮，產業聚落成熟，近年吸引眾多台商投資設廠。為就近掌握商機並滿足企業金融需求，土銀選址於休士頓市中心（801 Travis Street, Suite 2025），設立代表人辦事處，強化在地聯繫與服務能量。

休士頓代表人辦事處初期主要營業項目包括金融業務聯絡、諮詢與市場調查等服務，將以服務當地台商為重點，並扮演台商與土銀東岸紐約分行及西岸洛杉磯分行之間的溝通橋樑，協助企業掌握投資環境與政策動向，提供整合性金融支援。

此外，土銀目前亦積極籌設東京分行，未來將持續審慎推動海外據點布局，強化跨境金融服務能力，擴大全球金融版圖，提升國際市場競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法