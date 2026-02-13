自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

搭台美貿易協定列車 土銀設點休士頓拓北美版圖

2026/02/13 14:59

土銀董事長何英明（左二）親率領高階主管團隊前往休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形。（土銀提供）土銀董事長何英明（左二）親率領高階主管團隊前往休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕趕搭台美貿易協定簽署契機，為因應企業擴大布局美國市場、深化對北美客戶的金融支持與服務量能，土地銀行於美國南部德州休士頓設立代表人辦事處，並於2026年2月13日正式開業，為北美業務拓展再添重要里程碑。

土銀董事長何英明於2月5日率領高階主管團隊赴休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形，展現深耕美國市場、全力支援台商企業發展的決心。

土銀指出，休士頓為美國能源、醫療及製造業重鎮，產業聚落成熟，近年吸引眾多台商投資設廠。為就近掌握商機並滿足企業金融需求，土銀選址於休士頓市中心（801 Travis Street, Suite 2025），設立代表人辦事處，強化在地聯繫與服務能量。

休士頓代表人辦事處初期主要營業項目包括金融業務聯絡、諮詢與市場調查等服務，將以服務當地台商為重點，並扮演台商與土銀東岸紐約分行及西岸洛杉磯分行之間的溝通橋樑，協助企業掌握投資環境與政策動向，提供整合性金融支援。

此外，土銀目前亦積極籌設東京分行，未來將持續審慎推動海外據點布局，強化跨境金融服務能力，擴大全球金融版圖，提升國際市場競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財