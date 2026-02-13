台美ART簽署 專家：提升產業國際競爭力

台美對等貿易協定完成簽署，KPMG表示，15%不疊加機制確立， 有助提升產業國際競爭力。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「台美對等貿易協定」（ART）完成簽署，KPMG安侯建業表示，輸美平均關稅降至12.33%，將提升台灣產業國際競爭力，但美方提供全球的豁免對等清單仍有337項雖目前對台豁免，但未載明在協定中，未來若美國調整政策仍須留意。安永也表示，本次關稅談判成果將強化半導體及傳產在國際市場的競爭力，不僅有助深化台美供應鏈合作，更進一步鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位。

根據台美ART，豁免對等關稅的輸美產品包括美方依行政命令提供給全球的豁免對等清單，以及台美進一步磋商的豁免清單，共1735項已載明在ART的豁免項目，確保美方未來即使修正行政命令也不影響我國豁免。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師張智揚提醒，美方提供給全球的豁免對等清單仍有337項雖目前對台灣豁免但未載明在協定中，未來若美國調整政策仍須留意。在市場開放部分，為確保糧食安全及軍工韌性，爭取重要品項維持不降稅或部分降稅，自美國進口小客車將降至零關稅，另小貨車及其他工業產品則為部分降稅，保健食品調降至10%。

張智揚補充，對等關稅15%不疊加是指美國對台灣輸美產品適用的對等關稅，不會再額外疊加在原本的MFN稅率之上，當輸美產品原MFN小於15%時，以15%為稅率，若MFN本身就大於15%，則從MFN計算。台灣企業應立即盤點輸美產品是否豁免，計算稅負變化，把握對等貿易協定的競爭優勢。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師丁英泰提醒，隨台美ART完成簽署，長期困擾企業的關稅變動風險降低，預期將提升台商赴美投資的可預期性與資金配置效率；其中232條款關稅最優惠待遇，進一步鞏固台企在高科技供應鏈中的地位；此外，台灣半導體及資通訊產業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，亦可豁免對等關稅及232關稅，美方也承諾願提供土地、水電等基礎建設相關協助，給予赴美投資的台企更具優勢的投資條件。

安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務會計師吳雅君表示，此次關稅談判成果對台灣產業影響與企業應對策略大致可分為三面向，包括：關稅優於或與主要競爭國持平，為半導體及製造業帶來正面效益；美方2026年1月14日最新AI晶片關稅行政命令，台灣仍不受直接衝擊；ART提高風險可預期性，降低半導體在美布局不確定性。

吳雅君建議，企業可持續關注三大議題，包括：232關稅未來仍可能擴大適用範圍，美方政策調整仍具高度不確定性，企業應定期評估品項是否可能被納入調查；關稅豁免與投資免稅計畫的資格與操作，包含零關稅配額量、免稅期間、核准流程等細節，將影響未來赴美投資成本結構；美國針對出口至中國的AI晶片持續收緊，供應鏈需評估跨國布局是否可能受到美中科技管制的連動影響。

