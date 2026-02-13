底特律車企3巨頭損失逾1.5兆 慘烈原因曝光了

美媒披露，美國大型車企正面臨巨額虧損，並著手削減電動汽車產能。圖為Stellantis工廠。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，在監管變化和需求降溫之際，美國大型車企正面臨巨額虧損，並著手削減電動汽車產能。底特律三巨頭通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）和Jeep製造商Stellantis，已宣布的損失總計達500億美元（1.58兆）。

報導說，2025年第四季美國電動汽車銷量下降超過30%，儘管去年9月之前，7500美元的聯邦稅收抵免政策提振美國的銷售。從特斯拉的Cybertruck到福特大肆宣傳的電動皮卡，最受矚目的電動汽車的需求都大幅下滑。

報導指出，對電動汽車技術進行多年投資之後，底特律三巨頭通用汽車、福特汽車和Jeep製造商Stellantis，已宣布合計超過500億美元的資產減記。

現在，汽車公司和電池製造商正在縮減規模。在向美國製造業投入了數千億美元之後，他們正在減少投資、取消項目，並將工廠重心轉向支持生產更多傳統的燃油車。根據追蹤清潔經濟投資的Atlas Public Policy的數據，去年，先前宣布的用於電動汽車和電池設施的超過200億美元（約台幣6300億）投資被取消。

報導提及，通用汽車在密西根州、俄亥俄州和田納西州的工廠裁員數千人，並已徹底取消建造用於生產電動卡車和發動機的工廠計劃。取而代之的是，這些工廠將生產燃油卡車和V-8發動機。

福特則解散了與一家韓國企業集團在美國生產電動汽車電池的合資企業；Stellantis正在出售其在一家電池製造公司的股份。

不過，在美國以外，電動汽車市場仍在增長。報導指出，中國的比亞迪（BYD）最近取代特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商，比亞迪去年在中國以外交付了超過100萬輛汽車，這是其2024年交付量的2倍。值得注意的是，在中國國內，由於競爭加劇以及對經濟型汽車的國家補貼減少，比亞迪銷量增長呈現放緩。

