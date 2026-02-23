LTN經濟通》「白銀星期四」歷史重演的炒作？

亨特兄弟試圖壟斷白銀市場，最終導致了「白銀星期四」的發生。圖為尼爾森（右）和威廉（左）。（美聯社）

亨特兄弟炒作白銀 1年內漲713%

〔財經頻道／綜合報導〕白銀價格進入2026年後波動劇烈，最高一度衝至每盎司120美元以上的歷史新高價，之後又走跌至每盎司60美元左右的價位，其短期波動率已超過100%，嚴重衝擊市場信心，這波暴漲暴跌的情況，也讓不少市場投資人聯想到1980年代的「白銀星期四」（Silver Thursday），當時亨特兄弟（Hunt Brothers）試圖壟斷白銀市場，在短時間內瘋狂大量買入白銀，讓白銀價格在1年內漲幅高達713%，然而當交易所改變規則、限制槓桿交易後，白銀價格迅速崩跌，引發轟動。

在金融史上，「白銀星期四」指的是1980年3月27日，白銀價格在當天出現史詩般的崩跌，而這場崩盤的導火線，是亨特三兄弟：尼爾森（Nelson Bunker Hunt）、威廉（William Herbert Hunt）與拉馬（Lamar Hunt）所引起的，他們試圖壟斷白銀市場，但最終失敗了。

亨特兄弟的父親亨特二世（Haroldson Lafayette Hunt Jr.）是美國石油大亨，他在1936年創立了亨特石油公司（Hunt Oil Company），也取得了東德州油田（East Texas Oil Field）的所有權，亨特二世1957年被美國《財富》（Fortune）雜誌評為美國前8大富豪，身家在4億至7億美元之間，而在1974年過世後，留下了龐大遺產。

1970年代，美國金融市場因時任總統尼克森的一系列經濟政策，正面對「尼克森衝擊」（Nixon shock）的影響，這包含了美元大幅貶值，嚴重的停滯性通膨經濟。亨特三兄弟因此堅信，未來法定貨幣的價值將遭到嚴重侵蝕，因此從1979年初開始，他們積極透過多家經紀商大量投資期貨合約，來買進白銀，希望藉此保值並對抗通膨。據估計，亨特兄弟在最高峰時，掌控了全球私人持有白銀供應量的3分之1。

1970年代，美國金融市場因時任總統尼克森（圖）的一系列經濟政策，正面對「尼克森衝擊」的影響。（美聯社）

監管單位提高保証金 銀價一週暴跌50%

在亨特兄弟積極掃貨的推動下，1979年至1980年間白銀價格大幅飆升，從1979年1月1日的每盎司6.08美元，飆升至1980年1月18日的49.45美元的歷史新高，換算起來，短短1年來就暴漲了713%，而白銀期貨也在COMEX交易所盤中創下每盎司50.35美元的歷史新高。

然而，1980年1月情勢急轉直下。由於監管單位對投機性保證金交易者祭出新的限制措施，銀價在不到一週內暴跌逾50%。儘管亨特家族本身資產雄厚，但他們買入白銀的資金，卻高度依賴保證金貸款（margin loans），因此當白銀價格重挫時，部位損失迅速擴大。不久後，市場傳出他們已遭到經紀商追繳保證金（Margin call）的消息。當銀價快速下滑，他們已無法履行經紀商提出的追加保證金要求，破產風險迫在眉睫。

恐慌蔓延整個市場，白銀價格跌得更兇，在1980年3月27日「白銀星期四」當天全面暴發，白銀一口氣下跌至每盎司10.80美元，而在1月17日白銀價格還有每盎司49.45美元，這意味著白銀價格在短短幾個月內下跌超過80%，亨特兄弟在整體事件中，估計損失了約17億美元。

1979年至1980年間白銀價格大幅飆升，短短1年來就暴漲了713%。（彭博）

銀價炒作後 長期處於4-6美元/盎司

在崩盤後，亨特兄弟面對美國國會與銀行體系的質詢，他們否認壟斷、擠壓或操縱白銀市場，辯稱他們的行為只是出於與多數美國人相同的憂慮，也就是對經濟持續惡化的不安，通膨侵蝕了他們對美元的信心，才會把資金投入白銀市場。

最終，亨特兄弟將包含石油公司股份在內的大部分資產拿去抵押，藉此獲得總額11億美元的紓困貸款方案，因此他們雖然在此事件中損失超過10億美元，但保住了家族財富，不過亨特兄弟也因為試圖壟斷白銀市場，被裁罰1.34億美元，並宣告破產，同時被禁止再度參與商品期貨市場交易。

在更長期的白銀市場表現方面，1990年代大部分時間，白銀價格回歸常態，徘徊於每盎司4至6美元區間；直到2011年，才再度衝高至每盎司40美元以上。

白銀期貨價格在2025年末出現暴漲行情，技術線圖明顯呈現陡峭走勢。（彭博）

白銀被貼上迷因商品標籤

如今白銀市場上演大怒神行情，根據《CNBC》統計，截至2月初，白銀價格在2026年已出現11次漲跌幅度超過5%，銀價的劇烈波動衝擊市場信心，其短期波動率已超過100%。

瑞銀策略師指出，儘管近期白銀的重挫顯然是受避險情緒，而非基本面崩盤所驅動，然而極端的波動已使短期風險升高。瑞銀報告說，「白銀目前的1個月波動率已超過100%，短期內價格波動可能劇烈」。瑞銀補充，如果沒有持續的投資需求，白銀可能難以維持在每盎司85美元以上。

不過瑞銀認為，白銀的長期基本面仍然穩固。該報告說：「較低的名目與實質利率、全球債務疑慮、美元走貶，以及我們對2026全球經濟成長復甦的預期，將推升銀價」。瑞銀預估，今年白銀市場的供給缺口將達近3億盎司，投資需求將超過4億盎司，而高檔價格恐抑制白銀的工業用途。

MKS Pamp研究主管希爾斯（Nicky Shiels）指出，由於大幅的波動性，白銀被貼上迷因股或迷因大宗商品的標籤，儘管白銀的絕對價格並不低廉，但散戶擴增，加劇投機性流入。她預期，未來幾週白銀將消化先前上漲行情的過度漲幅，而非立即反彈，進而使價格可能跌至每盎司60美元左右。

瑞銀認為，白銀的長期基本面仍然穩固。（路透）

