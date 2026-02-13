甩開盲目西進惡果！茶葉輸美零關稅為「Formosa tea」迎百年黃金契機

台灣茶葉成功爭取到輸美零關稅待遇。（資料照，茶改場提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣對美貿易談判揭曉，台灣茶葉成功爭取到輸美零關稅待遇，這外界被視為繼19世紀「Formosa tea」揚名世界後，台灣茶產業百年來再一次的黃金契機。

經營茶葉外銷歐美多年的業者表示，這次關稅談判的結果，不僅是將是台灣茶葉外銷的利多，對業者、茶農都有重要的意義，然而更重要的是，這次降稅帶來的契機，更將一舉翻轉了過去30年台茶技術、資金盲目流往中國與越南後，導致本土茶葉產業動能和國際市場被海外「台式混茶」反噬、「業力引爆」的悲情命運。

業者表示，過去因關鍵製茶工法與優質品種外傳，中國與越南生產的茶葉年進口量曾一度重創台灣本土市場，各種偽冒、低價傾銷的「台灣血統茶葉」，更是嚴重擠壓了台灣茶葉的國際市場，也幾乎根本性的扼殺了「台灣精品茶」的國際品牌價值。

業者說，這種「競爭力外流」的宿命，多年來一直是所有致力於品質、國際市場的台灣茶農揮之不去的陰影，多年來因為各種追逐低成本，或因為對岸統戰利多誘惑而流出的資金和技術，更差點割喉了台灣茶產業最後的一口氣。

業者說，這次輸美茶葉零關稅的達成，為台茶創造了絕佳的「突圍窗口」，透過稅率紅利，擁有世界級品質台灣茶將能直接對接美國高端消費體系，更能與海外低價混茶拉開絕對的身分差距。

農政單位表示，這是台茶從「追逐低成本」重回「賣文化與品牌」的里程碑，也將是台灣茶在一百多年前曾經以「Formosa tea」站上世界茶舞台頂端的地位後，在百年後一舉甩開競爭力流失惡夢，重新擦亮台灣茶世界招牌。

