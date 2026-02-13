終結「盲目西進厄運」！蝴蝶蘭零關稅成果帶來蘭花產業黃金時刻

隨著台美最新關稅談判敲定蝴蝶蘭零關稅待遇，台灣蝴蝶蘭迎來黃金時刻。（圖台南市政府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣蘭花產業正式宣告翻轉命運！隨著台美最新關稅談判敲定蝴蝶蘭 零關稅待遇，台灣蝴蝶蘭不僅一舉擺脫了先前慘遭課徵「32% 對等關稅」的滅產陰影，更徹底斷開了過去20年因技術與資金盲目西進、外流所造成的反噬厄運，這場談判的成果，標誌著台灣蘭花進入強勢反攻的「美利堅突圍」新紀元。

過去10年，台灣蘭花深陷「上下夾擊」的生存泥淖：在中低價市場，因育種技術及資金盲目外流至中國、越南等地，導致中國等國家挾廉價成本生產台系品種，擠壓台灣的外銷市場；而在高價的高端市場，則面臨荷蘭憑藉強大資本與自動化物流體系的強勢挑戰。

產業專家表示，本次台灣的蝴蝶蘭拿到零關稅的重大成果，將成功替台灣蘭花築起再起的黃金舞台。專家指出，這項談判成果的背後，將不只是稅率的歸零，更將是我國花卉產業戰略的「撥亂反正」。藉由這場號稱「美利堅突圍」的關稅談判戰役，台灣蘭花將順利抵銷與荷蘭競爭的成本壓力，同時拉開與中、越低價品種的距離，重新奪回全球蘭花王國的主導權。

