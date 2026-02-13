美保健食品關稅降至10％會更便宜？專家：關鍵在監督機制

台美對等貿易協定拍板，美國保健食品關稅從30%降至10%，但專家直言「降稅不等於降價」，若缺乏監督機制，民眾未必能受惠。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）完成簽署，其中美國輸入的保健食品稅率由30%大幅降至10%，外界關注美國保健食品是否因此變便宜？對此藥界與產業界直言，降稅不等於降價，若缺乏監督機制，民眾未必能實際享受到價格紅利。

藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜表示，應要求進口商公開成本結構，「合理賺個10幾%我認為合理，但如果要獲取暴利，對消費者是不公平的。」；保健營養食品工業同業公會創會理事長陳威仁也指出，若沒有相關機制把關，「降關稅就沒有意義」，價格未必會反映。

隨著關稅調降，市場競爭也將同步升溫。黃金舜指出，未來美國產品進口勢必增加，政府應同步強化檢驗標準與標示制度，保障民眾健康與消費安全。

不過對產業而言，衝擊已逐漸浮現。陳威仁坦言，業界原本就不樂見關稅「一下子降這麼快」，仍須「以大局為重」，但若全面快速調降，將對產業造成衝擊大，應採分階段調降、拉長至3至5年，以保留產業調適空間。

兩人都認為，對於國內保健食品業者的影響主要集中在代工製造端。陳威仁說，做品牌的影響較小，但「做製造代工的會影響」，過去台灣業者承接美國訂單，與關稅與供應鏈佈局密切相關，如今關稅調降，美國廠商可能改採直接出口，甚至將製造基地移回美國，「對我們會有衝擊」。黃金舜也說，「加工的機會已經沒有了」，若業者仍依賴代工模式，「機會會很渺茫」。

在轉型方向上，黃金舜建議，業者應加速發展自有品牌，並強化國際行銷能力，特別是布局亞洲與新興市場；陳威仁則強調，台灣保健食品產業具備發酵、濃縮與製劑等技術優勢，尤其在益生菌領域具競爭力，目前外銷市場以東南亞為主，除美國外，目前其他國家產品進口關稅仍約30%，仍有優勢，他也提到，台灣出口美國關稅依品項不同大致約15%，若未來能同步調降，將有助提升外銷機會。

