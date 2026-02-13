台積電赴美投資1650億美元 賴清德：尊重企業自主決定

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台美關稅談判底定，台灣廠商自主赴美投資2500億美元，而台積電預計投資總額達1650億美元。對此，總統賴清德今（13日）表示，無論是台積電或其他產業，只要研發中心、先進製程、最大產量在台灣，台灣就能持續穩定發展，且企業界到各國投資是企業力量的延伸，政府尊重每個企業自主的決定。

賴清德今天上午在總統府舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。有媒體提問，台積電增加在美投資，是讓台灣更安全、抑或更危險？是擴大海外佈局、或是產業外流？而台積電宣布對美投資1650億美元，是否包括在台灣企業對美投資的2500億美元總額之內。

對此，賴清德表示，他在就職演說就曾向國人報告，台灣的國家經濟戰略是立足台灣、佈局全球、行銷全世界，因此這段期間積極改善投資環境，並與友盟國家簽訂投資保障協定、貿易協定等。

賴清德說，這次關稅談判也是一個非常重要的機會，目的是要讓產業可以走得出去，不管是台積電或其他產業，只要研發中心在台灣、先進製程在台灣、最大產量在台灣，台灣就能持續穩定發展。

賴清德強調，在此基礎之上，企業界到各國投資是企業力量的延伸，政府尊重企業自主的決定，包含對美談判的2500億美元投資，也會是企業自主投資的決定。

