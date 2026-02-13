台美對等貿易協定正式簽署 張育萌分析對台影響

社團法人臺灣青年民主協會理事長張育萌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台美雙方今（13）日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，台灣輸美平均關稅降至15%不疊加原稅率，並取消牛肉、乳製品關稅，開放市場。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，幾十年來「台美沒簽 FTA（自由貿易協定）」的時代定論，一夕徹底改寫了，台灣談判團隊很用力爭取，希望最快時間就能上路，最後，我們成功讓美國透過聯邦公報載明後，就讓降稅生效。

張育萌在臉書PO文表示，鄭麗君和楊珍妮率領的談判團隊，見了美國貿易代表Jamieson Greer大使終於簽署「台美對等貿易協定」，歷經10個月談判，台灣爭取到不只「關稅15%不疊加」、「232最優惠待遇」之外，今天再公佈「2072項台灣輸美產品豁免對等關稅」，這是什麼意思？台灣有五分之一的產品，連15%對等關稅都不需要課徵，直接適用「最惠國待遇」的稅率。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，這2072項「豁免產品」中，261項是農產品，佔總額42%幾乎都是台灣的出口主力，像蝴蝶蘭、咖啡、鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果，在這之中，也包括我們的台灣之光「珍珠奶茶」的原料茶葉（紅茶和綠茶）、樹薯粉（珍珠的原料），都不必課徵對等關稅，適用最惠國稅率。

張育萌說，這對台灣農產品外銷，當然是站穩腳跟，台灣早已成為美國第六大「貿易逆差國」，光前年逆差額就高達739億美元所以，談判過程中，只要有任何差錯，美國很可能隨時調高我們的關稅，同時，美國當然會用力施壓，要求各國全面開放市場。

張育萌續指，但台灣有自己堅守的底線。最後，27 項可能衝擊台灣糧食安全的農產品，堅持不降低進口關稅米製品、雞肉、牡蠣、蛤、大蒜、乾紅豆維持進口的原稅率。

稻米是台灣最重要的糧食作物，也是台灣最多農戶種的作物為了保護台灣的糧食安全，台灣向美國磋商不降稅，也維持原本的關稅配額，有些台灣幾乎沒生產的產品，只能仰賴進口，這次降為零關稅包括小麥、龍蝦、蘋果、櫻桃、堅果。

張育萌補充，小麥在台灣的自給率是0.2%、龍蝦只有1%、蘋果0.7%，櫻桃和堅果台灣沒有生產（0%），另外，有降稅的農產品是台灣的需求量大，台灣自產的佔比高，進口美國產品跟其他國家競爭液態乳（台灣自己國產的市占率88.6%）、花生（台灣國產市占率約75%），美國液態乳，預期未來會跟紐西蘭的產品競爭。美國花生則會跟印度、阿根廷的花生競爭衛福部也準備修正，以後只有台灣產的「鮮乳」才能標示「鮮乳」。

張育萌分析，小客車關稅降到零，中小貨車維持關稅如果是外銷汽車零組件，已經取得 232最優惠待遇，所以跟其他國家競爭贏在起跑線，但整車的汽車業者，和內銷零組件的業者，經濟部會再透過專款避免衝擊，這次談判中，美國要求我們處理「所有非關稅貿易障礙」但台灣堅持食品安全，所以「基改食品」的管理不變，繼續維持台灣核准才能進到台灣，同時，學校午餐堅持「禁用基改食品」。

張育萌說，美國牛肉只開放「絞肉和部分內臟」，敏感產品禁令持續一樣要標示原產地，不管包裝、散裝貨餐廳都要標。同時，校園一樣沒這個問題，因為校園午餐還是國產肉優先，事實上，這兩年，過去我們教科書上學到的貿易佔比，已經準備改寫美國已經成為台灣的第一大出口市場，占台灣所有出口的三成，如果看2024年的台灣對美出口（超過1137億美元）中，適用這次對等關稅的總額，就超過兩成。涉及232條款的總額（半導體和資通訊產品），高達76%。

張育萌直言，行政院會把「台美對等貿易協定」和「台美投資MOU」都送到立法院，讓國會監督和審議。同時，也會把行政院做的影響評估，交給立法院談判過程中，美國曾經要求，要等台灣的立法院審議後，才讓降稅生效，但台灣談判團隊很用力爭取，希望最快時間就能上路最後，我們成功讓美國透過聯邦公報載明後，就讓降稅生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法