立院若擋台美貿易協定？賴清德揭下場：有韓國前車之鑑

〔記者陳政宇／台北報導〕台美簽署對等貿易協定（ART），行政院將依法函送立法院審議，外界憂心在野黨阻擋或否決。對此，總統賴清德今（13日）呼籲，當台灣進入新局勢之際，希望朝野共同合作、儘速審議通過，由於有韓國前車之鑑，「沒有通過或延遲，結果相信社會大眾都猜得出來。」

台美今天正式簽署對等貿易協定，針對關稅降低的生效時間，行政院副院長鄭麗君在華府召開的記者會表示，經我方溝通與爭取後，美方同意會以最快時間，循其國內行政程序，在聯邦公報載明後就讓降稅生效；而談判團隊已盡力爭取最快生效的時程，希望能夠獲得國會支持，通過台美相關貿易協議。

賴清德今天上午在總統府舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，媒體關切在野黨不斷批評台美談判黑箱，若貿易協定遭國會阻撓或否決，政府有何因應方式。

對此，賴清德回應，台美這次關稅談判，行政院所率領的團隊都適時對外召開記者會說明，行政院長卓榮泰也率領談判團隊包含鄭麗君等人，應立法院要求進行專案報告並備詢；換句話說，台美談判一切公開透明，都有適時向社會大眾報告。

賴清德說，這次談判結果出來，不僅產業界歡迎，國際社會也肯定這次成果不錯，當台灣進入新的局勢，希望朝野共同合作，儘速審議讓它通過，讓蓄勢待發的台灣各行各業，可以迎接新的局面到來，讓台灣更進一步繁榮發展。

賴清德並提醒，沒有通過、或是延遲通過的結果，相信社會大眾都猜得出來，已經有韓國前車之鑑，因此沒有必要拖延，立法院儘速審議通過才符合民眾期待。

