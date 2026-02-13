美豬進口3年關稅減半 張麗善：政府要提早做好配套保障台灣豬農權益

美豬進口關稅3年後調降至6%，雲林縣豬農說對台灣養豬產業衝擊很大。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台美今（13）日正式簽署對等貿易協定，其中15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半，對此，養豬大縣雲林縣長張麗善呼籲政府要捍衛台灣豬農，盡快找出因應措施；雲林縣養豬協會理事長吳英吉直言對台灣養豬產業衝擊很大。

雲林縣長張麗善呼籲政府要盡快提出因應對策，捍衛台灣豬農權益。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善指出，雲林養豬頭數152萬頭，一旦面臨美國進口關稅完全降低，衝擊相當大，以現有機制美豬成本已經偏低，每公斤約65元，台灣豬的成本約75元，3年後關稅降到6.3%的話，美豬剩59.95元，對台灣養豬產業衝擊更大。

張麗善強調，關稅降之外，含萊克多巴胺豬肉也在進口，雲林豬農仍克盡職責，提供國安全又健康的豬肉，保護豬農是刻不容緩，希望未來3年政府要盡快找出因應措施，保障農民權益，彌補在成本上的損失，不能讓農民血本無歸，否則她擔心會有更多小農撐不下去。

她也呼籲中央全面落實萊豬進口源頭把關與清楚標示制度，保障消費者知情權與選擇權，補助豬農產業升級，學校國軍等團膳使用國產豬肉。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉直言，美豬進口關稅3年後調降一半，對台灣養豬產業影響很大，台美簽署對等貿易協定豬農無法置喙，但呼籲政府要顧產業、顧國人健康，既然已簽訂，接下來最重要是加工品的豬肉來源一定要標示清楚，否則生意人為降低成本，選擇使用進口豬肉做加工，希望政府一定嚴格要求做好把關，讓豬農活下去。

張嘉郡表示，希望政府能好好感受農民對台灣土地付出，不要讓他們覺得自己付出是這麼廉價，也呼籲行政院、總統賴清德要審慎評估，趕快做出補救措施，守護農民生存權利。

