手機高居2025失物榜第一名！專家急喊快做這3步防範

〔記者邱巧貞／台北報導〕出門在外，你最常忘記帶走的是雨傘、水壺，還是外套？根據知名共乘平台Uber美國總部公布的2025年失物統計，乘客最常遺落的物品仍是「手機」，高居榜首，其後依序為錢包與鑰匙等隨身必需品。

在行動支付、網路銀行、社群帳號與工作資料全面整合至行動裝置的今天，手機早已不只是通訊工具，而是個人最關鍵的「數位入口」。一旦遺失且鎖屏防護不足，有心人士可能輕易取得通訊錄、私密照片，甚至透過簡訊驗證碼攔截金融帳戶資訊，進而引發難以挽回的個資外洩與財務損失。

面對手機遺失風險，數位發展部資安署建議民眾不應僅依賴運氣，而應從「事前設定」著手，建立三道堅實防護網：

1. 強化個人行動設備螢幕解鎖強度

密碼是保護個資的基本門檻。專家建議啟用臉部辨識或指紋辨識等生物特徵功能，以大幅提高破解門檻；若習慣用密碼，避免使用生日、電話等容易被猜測的資訊。

2. 養成隨身檢查習慣

許多遺失案例發生在下車或離開餐廳的一瞬間。持續留意行動設備被妥善保管於身旁，不要置放於無人看管處，從源頭降低遺落機率。

3. 提前開啟「尋找裝置」功能並確保定位服務已開啟

這一步往往是尋回手機的最後救命稻草。無論是 iOS 或 Android 系統，皆內建強大的追蹤工具，因此可在出發前確認個人行動設備已開啟「尋找設備」相關功能。倘若後續個人隨身3C不慎遺失時，開啟定位才能即時透過地圖掌握已遺失的手機行蹤。

