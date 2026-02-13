台美對等貿易新局 台南市府：與產業界協力擴大外銷商機

台美簽署對等貿易協定，台南市長黃偉哲表示，市府已盤點蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛及虱目魚等受惠農特產，將全力協助業者利用關稅優勢與冷鏈升級，掌握擴大出口商機。（台南市政府提供）

〔記者王捷／台南報導〕台美簽署對等貿易協定，台灣除取得15%對等關稅且不疊加，更享有232法案關稅最優待遇，共2072項產品免稅。台南市長黃偉哲表示，市府已完成產業盤點，將全力協助農漁民與業者掌握商機，擴大優質產品輸美。

黃偉哲指出，本次協定豁免261項農產品及1811項工業產品。台南作為農業重鎮，受益品項包含蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴及毛豆等。市府將引導業者善用較競爭國更低的關稅優勢，進一步爭取並鞏固美國市場的佔有率，讓台南農特產品在國際舞台發光發熱。

請繼續往下閱讀...

針對工業領域，台南擁有多處汽車零組件及金屬加工產業聚落，皆在本次協定中取得優惠待遇。為確保中小企業能實質獲益，南市府將與中央政府緊密合作，積極爭取產業輔導與金融支持資源，協助企業進行數位化與低碳化升級轉型。透過技術精進與成本優勢，預期能大幅提升台南製造的零組件與金屬製品在國際市場的競爭力，為地方經濟注入新動能。

此外，民間七大工業團體及蘭花協會等組織，均對此次台美關稅談判成果表示肯定，認為此舉讓台灣取得與日、韓、歐等主要對手相近的貿易立足點。台南市政府表示，期待朝野合作，儘速落實談判成果。市府未來將持續升級農業基礎建設，透過興建現代化冷鏈物流系統、媒合海外通路及強化國內品牌行銷，全面提升台南產製品的品質與國際品牌形象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法