搶攻商務觀光財！經濟部「順道觀光」補助新制納入會展期間

〔記者林菁樺／台北報導〕為爭取國際高消費客群留台觀光，經濟部貿易署今（13）日宣布修正「順道觀光」補助方案。本次修正重點在於全面放寬補助期間，將「會展舉辦期間」納入補助範圍，每案申請上限最高可達新台幣 60 萬元，期盼結合會展與觀光效益，進一步拉動國內經濟成長。

經濟部指出，為鼓勵國際商務人士來臺參加國際會議或展覽並順道觀光，延長在臺停留期間以提升消費效益，過去就已推行「順道觀光」補助方案，貿易署說明，今年放寬補助期間及金額、並新增線上申請機制。

貿易署指出，過去補助的順道觀光行程限於會展活動的前3天或後3天，今年將擴大納入「會展舉辦期間」可辦理觀光行程，並調整補助金額，由原本補助週間每人每次2000元、週末1500元。

今年起改為會展前後各3天每人每次2000元、會展舉辦期間1000元；等於商務旅客在台期間，無論是正式活動前、中、後段參加觀光行程，均能獲得實質支持，大幅提高彈性。另外，除紙本申請外，今年新增線上申請方式，讓流程更便利。

根據貿易署規定，凡已獲補助「115 年度推動國際會議及展覽在臺辦理」主辦單位皆可提出申請；惟若已申請「協助洽邀外商人士來臺觀展採購計畫」者，則不在本次補助範圍內。此外，為確保觀光品質與專業度，主辦單位應委託國內綜合或甲種旅行社負責相關行程之規劃與執行。

計畫申請時間自即日起至今年 11 月 30 日止，整體計畫執行期間涵蓋 115 年全年度、可至今年12月31 日，符合資格的會展主辦方可及早規劃，共同爭取國際商務客源。

