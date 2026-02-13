台鈴SUZUKI攜手中華eMOVING 啟動產銷體系整合，升級電動二輪布局。（台鈴提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕SUZUKI 台鈴機車今日正式宣佈重大戰略佈局，將與 CMC 中華汽車旗下的 eMOVING 展開深度策略合作。台鈴機車指出，為展現對電動運具發展的長期承諾，中華汽車將 eMOVING 品牌的產銷體系策略性轉讓予 SUZUKI 台鈴機車，整合二輪產銷經營，助益台鈴接軌 SUZUKI 日本原廠的全球戰略，構建更具規模與競爭力的電動車生態系。

台鈴機車說，針對廣大的現有 eMOVING 車主，雙方發布聯合聲明，承諾「品牌合作，服務升級，權益不變」。既有車主的保固權益、維修體系及相關服務承諾，完全不受品 牌策略調整影響，並將獲得更完整的保障。且充電站維運與電池租賃服務，將繼續由 CMC 中華汽車提 供，確保車主享有穩定的能源服務體驗。

台鈴機車說，透過此次垂直整合策略分工，台鈴機車將匯聚雙方優勢資源，以 「三大核心平台」策略，為台灣電動機車產業建立全新的營運模式。

台鈴機車表示，台鈴主導產銷，展現深耕決心，面對全球淨零碳排趨勢，台鈴機車與中華汽車一致看好電動化發展前景。本次合作 並非單純的資源共享，而是基於長期發展的戰略整合。台鈴機車將扮演產業整合的關鍵角色，透過整合 eMOVING 的產銷體系，集中資源解決消費者痛點，展現對綠色移動市場深耕的決心與企圖心 。

台鈴機車說，此次合作的關鍵優勢，在於台鈴機車打破了單一能源系統的限制，並接軌 SUZUKI 日本原廠的全球戰略，構建完整的電動車生態系。未來，台鈴機車將同時掌握三大核心平台，滿足多元的騎士需求。

台鈴機車進一步指出，作為總代理，台鈴將導入日本 SUZUKI 原廠全力開發的全球戰略電動車款，將日系造車工藝與嚴苛標準，注入台灣電 動車市場。這也確立了台鈴機車成為市場上唯一同時具備「換電便利性」、「充電自主性」與 「日系全球戰略車」的全方位品牌 。

台鈴機車表示，在新的合作架構下，台鈴機車將發揮在重車與速克達領域累積的製造與通路實力， 負責 eMOVING 的生產線與銷售端，以確保產能穩定並擴大市場佔有率。 中華汽車則將轉為「技術支援」的角色，透過 CARTEC 技術平台，將自主研發 eMOVING 電動機車的馬達、電池管理系統（BMS）及電控系統等核心技術授權 予台鈴機車。 此舉將落實「1+1 大於 2」的綜效，展現極大化中華汽車技術研發價值，以及透 過 SUZUKI 台鈴機車統合經營，有助帶動電動機車的整體經營效率與市場競爭 力，建構更具競爭力的產業生態圈。

