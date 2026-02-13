3大面向加速台灣經濟轉型 賴清德：300億農安基金支持農業

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台美正式簽署「對等貿易協定（ART）」，總統賴清德今（13日）表示，為掌握台灣美國簽署兩項貿易協議的契機，政府將從三大面向採取積極作為，加速台灣產業以及經濟轉型升級，包括農業部將設置300億元農安基金，以及提供汽車整車及供應鏈、保健食品等受影響產業等必要協助。

關於政府的三大面向作為，賴清德今天上午在「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會盤點，第一是提供農工產業強力支持與必要的協助。首先，行政院依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，已經編列930億元來推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並且預留後續編列特別預算200億元的額度，目的在減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。

賴清德說，現今台美談判結果對產業的正面效益遠大於衝擊，已經編列的預算不會縮減，但減緩衝擊的目的，將調整為協助產業提升競爭優勢，擴大爭取海外市場。在農業方面，農業部將擴編韌性特別預算，設置300億元農安基金，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，全方位支持農業升級轉型，來維護農民權益及農村安定。

賴清德續指，在工業方面，經濟部已經編列460億元韌性特別預算，辦理支持產業的四大措施，包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」、以及「爭取海外訂單」。針對少部分因市場開放可能受到影響的產業，例如汽車整車及供應鏈、保健食品等，政府將提供相對應支援措施；行政院也將邀集相關機關，檢討強化外貿協會功能，全力協助農業、傳統產業以及中小微企業拓銷全球市場。

第二是強化台美經濟安全的合作，落實關鍵作為。賴清德表示，國安會將會同行政部門強化「國家高科技安全管制專案」，全面盤點執行成效及面臨的問題，並將AI發展可能影響納入考量，強化對國家關鍵技術及高科技的保護，也要將降低高科技產業關鍵原物料對中國的依賴，納入管制目標。

賴清德說，台灣也要參照美國、歐洲等先進國家制度，精進對外投資及外來投資審查機制，以及相應的金流、人流及物流的安全管理，確保產業健康發展。同時必須加強因應中國產能過剩問題，尤其要防杜特定地區產品違規轉運及洗產地，擦亮「MIT，Made in Taiwan」的招牌；更要持續深化台美在關鍵基礎設施韌性、以及網路和數位安全的相關合作。

第三是有序應對中長期經濟及產業結構的調整。賴清德指出，因應全球供應鏈韌性，台灣必須加速產業及經濟的轉型升級，並且優先處理以下各項中長期結構性課題，首先、尋求更均衡、有韌性的經濟成長模式，以達成出口及內需雙引擎驅動，高科技與傳產並重，軟硬體平衡發展，成長及所得分配兼顧等目標。

賴清德續指，第二積極落實「台灣模式」，協助赴美投資的產業形成聚落，提升效率，增加競爭力；第三、結合台灣半導體與美國AI產業發展，並藉由和台灣的在地連結，全面提升國內產業競爭力，優化經濟結構；第四、因應AI發展提升台灣能源韌性。第五、加強台美經濟的互利合作，尤其在軍工及經濟安全關聯產業的策略性合作。第六、有效運用超額儲蓄及閒置資源，提升人民生活品質，促進區域及城鄉均衡發展。

