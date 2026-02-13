被質疑ART未保護弱勢農業 陳駿季：進口國彼此競爭、不影響國產優勢

農業部長陳駿季表示，農業非弱勢產業，開放的農產品是進口國彼此競爭，不影響國產優勢。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今（13日）公布「台美對等貿易協定（ART）」，我守住多項農產品防線，並成功爭取261項輸美農產品豁免關稅，我國相比亞洲他國守住更多防線，有媒體稱農業弱勢，卻鬆綁美部分農產品輸入，農業部長陳駿季現場「打臉」，表示農業非弱勢產業，開放的農產品是進口國彼此競爭，不影響國產優勢。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊日前談定台美關稅15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將於第3年減半（有緩降期），並爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉等豁免對等關稅，堪稱亞洲最佳，總統賴清德於今天上午11時也在總統府召開記者會說明。

在媒體提問階段，有媒體記者提問時稱農業是弱勢產業，但仍開放許多美國農產品輸入，並要求農業部回答美牛是否全齡開放輸入（管理進口食品的職責應為衛福部）。

賴總統則回應該媒體表示，我國相比亞洲其他國家，已守住多項農產品，包含重要的稻米等都沒有開放，並且在堅守糧食安全與國民健康下，包含堅持產地標示與國際標準，開放輸入的美國農產品，則多是我國生產極少或是沒有生產，或我國農產品已站穩市場，美國農產品輸入後是和其他進口國競爭。

農業部長陳駿季則直接回擊台灣農業是弱勢產業說法，指出台灣農業絕非弱勢產業，美國市場上的蝴蝶蘭每2株就有1株來自台灣，台灣茶葉在美國市占率達31%，台灣鬼頭刀在美國市占率達7成，台灣農產品在國際上品質受到認可。

至於美國牛肉輸入將降稅部分，陳駿季則指出，我國牛肉自給率僅4.6%，長期都是倚賴進口滿足所需，隨美國牛肉輸入我國調降關稅，只會影響其他牛肉進口國如紐、澳、巴拉圭等彼此在台灣市場競爭，至於其他農產品部分，國產農產品長期都有8成以上市占率，但生產不足之處也是需要進口補足，同樣美國農產品進入台灣市場後，主要是跟其他進口國競爭或取代其他進口國的市佔率。

陳駿季表示，美牛輸入開放部位為衛福部業務，但我國對高風險部位並未開放，僅開放牛絞肉等。

