始於廚房實驗！她們靠「這副業」首月營收衝破126萬 親曝成功心路

〔財經頻道／綜合報導〕美國2名女子把下班後的廚房實驗，硬生生打造成全國爆紅的養身食品品牌，她們透過各自專業，將這「副業」推向首月營收衝破4萬美元（約新台幣126萬元），現在進入高速成長期，她們分享如何讓副業翻身、創意變現的創業心路。

外媒報導，古德斯坦（Lindsay Goodstein）與克魯茲（Charlotte Cruze）共同創辦Alice Mushrooms，其產品將功能性蘑菇、腦力增強成分和調節壓力的配方融入巧克力中，主打健康、養生與享受兼具的理念。

開始副業時，古德斯坦在一家藥局做銷售，同時兼職做DJ。而克魯茲則正在紐約大學攻讀食品研究碩士學位，同時還在教瑜伽，並擔任另一家消費食品公司的顧問。

古德斯坦回憶，她在2019年12月下班後，在廚房裡開始實驗功能性蘑菇巧克力，透過訂購各種補充品、在Reddit論壇做深度研究，結合她在製藥業的專業知識，追求巧克力口感與功效兼具的產品。她說「我想做出好吃、吸收快，立刻有感的補充品，而不是膠囊要等三週才有效。」

兩人經歷了從品牌命名、Logo設計到包裝實驗的各種環節，例如到美容用品店買錫箔紙包巧克力，親手打造最初的產品版本。

在副業起步階段，兩位創辦人面臨不少意外挑戰。古德斯坦笑稱「巧克力會融化，這是高門檻產品。尤其我們在史上最熱的夏天推出直銷巧克力，幾乎是自找麻煩。」

克魯茲則提醒，補充品品牌與其他食品品牌不同，她們的產品關乎消費者的健康。創辦人需要對配方、原料、功效完全負責，也要能為顧客提供可信資訊，甚至在必要時建議就醫。

Alice Mushrooms一推出產品就超乎預期。第一個月營收4萬美元（約新台幣126萬元），顧客回購率高，口碑傳播迅速，很快就達到6位數（至少約新台幣314萬元）月營收。初期因製造商人手不足，兩位創辦人甚至親自上生產線手工包巧克力一週，確保訂單交付。克魯茲回憶，推出時設計了QR碼互動活動，結果前1.6萬名顧客都直接聯絡她購買，她一一回覆訊息，展現創業初期的「血汗精神」。

對於其他創業者，古德斯坦建議「不要盯著整座山，先做下一步，再做下一步。先找到本週能做的第一件事，用最簡單方式測試需求，再逐步完善。產品要有真實意圖，細節決定品牌能否長久。」克魯茲補充「了解自己的強項和弱項，找能互補的合作夥伴或員工。不要自己嘗試做所有事，合夥人能創造出更優秀的結果。」

