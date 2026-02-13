黑貓報恩！這家彩券行去年才中百萬 兄弟救流浪貓又刮中100萬

台中陳姓男子（左），幾天前在朝陽科大附近收養一隻流浪黑貓，沒想到昨天下午和弟弟（右），前往南區彩券行買刮刮樂，幸運刮中100萬元。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中南區「得鴻福彩券行」去年春節民眾才幸運刮中100萬，沒想到昨天下午，一對陳姓兄弟來彩券行，各買了3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果幸運刮中100萬元，陳男今天透露，幾天前到朝陽科技大學附近訪友，偶然發現一隻流浪黑貓，將牠帶回家照顧並取名「七七」，聽人家說黑貓帶財，昨天帶著牠買刮刮樂，沒想到真的幸運刮中100萬。

這名幸運的陳姓男子今天和弟弟出面受訪表示，幾天前到霧峰朝陽科技大學附近訪友，發現一隻黑色流浪貓蜷縮在寒風中，不忍牠受凍，決定將牠帶回家照顧，看牠全身都黑漆漆，因此取名為「七七」。

請繼續往下閱讀...

陳男表示，昨天下午先去買「七七」的日常用品，接著帶牠一起到南區的彩券行買刮刮樂，他和弟弟各挑了3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，起初刮了幾張都沒中，後來1 張先中了1萬元，他和弟弟決定互換其中1張，沒想到弟弟的竟刮中100萬，一開始還不相信，後來請店員確認，才相信真的中了100萬大獎。

石姓店長也說，陳姓兄弟昨天先刮中1張1萬元，接著又刮這張時，看見2人的神情不一樣，兩人請她幫忙掃描確認，結果就發出中獎的音樂聲，確定中了100萬，因去年春節期間彩券行也刮出100萬的刮刮樂，這次又中獎，笑稱真的很幸運。

陳先生表示，這份好運絕非偶然，感謝黑貓帶給他好運，當場承諾將捐出3萬元給動保團體，將這份「黑貓報喜」的幸運，轉化為更多流浪動物的溫暖依靠。

