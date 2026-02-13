一表看懂 台新投顧︰台美貿易協定這4點大贏亞鄰國家

〔記者高嘉和／台北報導〕台美對等貿易協定正式簽署，根據台新投顧最新產業報告分析，台灣在與亞洲鄰國的競爭中脫穎而出，爭取到最具競爭力的貿易條件 。

四大核心優勢分別為，一是關稅封頂：台灣獲得15%互惠關稅封頂且不疊加的待遇，確保與日、韓處於同等競爭地位，優於越南（20%）與泰國（19%）的疊加關稅架構；二是半導體最惠待遇：在「232條款」中，台灣晶片取得最優惠豁免，相較於日韓僅能「比照條款」，台灣在高科技出口上的戰略地位更加穩固；三是投資承諾與主權保留，且利潤無需分享：台灣承諾2,500億美元的私人主導投資，且無需進行利潤分享，這與日本需上繳10%利潤給美方的條件相比，對台企更為友善；四是農業防線鞏固：在市場開放壓力下，台灣成功保留了稻米與雞肉等敏感農產保護，不同於泰越面臨近乎全面開放的挑戰 。

美國與亞洲各國貿易協議比一比

台新投顧整理提供

比較項目 台灣 （2026） 日本 （2025） 韓國 （2025） 越南 （2025） 泰國 （2025） 互惠關稅稅率 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 19.00% 疊加規則 不疊加 （封頂） 不疊加 （封頂） 不疊加 （封頂） 疊加 （基礎+20%） 疊加 （基礎+19%） 232條款 （晶片） 最優惠待遇 （豁免） 比照條款 （Parity） 比照條款 （Parity） 無特殊待遇 無特殊待遇 232條款 （汽車） 15% 封頂 15% 封頂 15% 封頂 N/A N/A 投資承諾 2,500 億美元 5,500 億美元 3,500 億美元 N/A N/A 投資性質 私人主導 （Private） 政府主導/融資 混合型 （造船） N/A N/A 利潤分享機制 無 90/10 （美/日） 未明確規定 N/A N/A 農業市場開放 保留保護 （米/雞肉） 開放 （米配額增加） 開放 （農產/汽車） 全面開放 開放 99% 項目 主要讓步 赴美設廠/技術合作 資金轉移/利潤上繳 造船技術/汽車市場 市場准入/轉運嚴查 市場准入/採購

