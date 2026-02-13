一表看懂 台新投顧︰台美貿易協定這4點大贏亞鄰國家

〔記者高嘉和／台北報導〕台美對等貿易協定正式簽署，根據台新投顧最新產業報告分析，台灣在與亞洲鄰國的競爭中脫穎而出，爭取到最具競爭力的貿易條件 。
四大核心優勢分別為，一是關稅封頂：台灣獲得15%互惠關稅封頂且不疊加的待遇，確保與日、韓處於同等競爭地位，優於越南（20%）與泰國（19%）的疊加關稅架構；二是半導體最惠待遇：在「232條款」中，台灣晶片取得最優惠豁免，相較於日韓僅能「比照條款」，台灣在高科技出口上的戰略地位更加穩固；三是投資承諾與主權保留，且利潤無需分享：台灣承諾2,500億美元的私人主導投資，且無需進行利潤分享，這與日本需上繳10%利潤給美方的條件相比，對台企更為友善；四是農業防線鞏固：在市場開放壓力下，台灣成功保留了稻米與雞肉等敏感農產保護，不同於泰越面臨近乎全面開放的挑戰 。
美國與亞洲各國貿易協議比一比
台新投顧整理提供
|比較項目
|台灣 （2026）
|日本 （2025）
|韓國 （2025）
|越南 （2025）
|泰國 （2025）
|互惠關稅稅率
|15.00%
|15.00%
|15.00%
|20.00%
|19.00%
|疊加規則
|不疊加 （封頂）
|不疊加 （封頂）
|不疊加 （封頂）
|疊加 （基礎+20%）
|疊加 （基礎+19%）
|232條款 （晶片）
|最優惠待遇 （豁免）
|比照條款 （Parity）
|比照條款 （Parity）
|無特殊待遇
|無特殊待遇
|232條款 （汽車）
|15% 封頂
|15% 封頂
|15% 封頂
|N/A
|N/A
|投資承諾
|2,500 億美元
|5,500 億美元
|3,500 億美元
|N/A
|N/A
|投資性質
|私人主導 （Private）
|政府主導/融資
|混合型 （造船）
|N/A
|N/A
|利潤分享機制
|無
|90/10 （美/日）
|未明確規定
|N/A
|N/A
|農業市場開放
|保留保護 （米/雞肉）
|開放 （米配額增加）
|開放 （農產/汽車）
|全面開放
|開放 99% 項目
|主要讓步
|赴美設廠/技術合作
|資金轉移/利潤上繳
|造船技術/汽車市場
|市場准入/轉運嚴查
|市場准入/採購
