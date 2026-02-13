Google官方親授！Gemini變身掃除顧問：一鍵解鎖空間布置與清潔攻略

透過Gemini App內建的 Gemini Live功能，開啟即時影像辨識，可讓AI直接參與整理過程。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕許多民眾一想到「大掃除」三個字就開始焦慮，該從哪裡開始？哪些東西該留、哪些該丟？隨著生成式AI工具逐漸走入日常生活，不妨嘗試把「斷捨離」這件事，交給AI來協助判斷。

Google今日在官方部落格中整理出9種Gemini實用方法，可應用於春節情境的AI指令，從紅包行情查詢、年菜預算分配，到創意拜年圖片生成等，試圖讓AI成為民眾過年期間的生活助理。其中最貼近日常需求的應用之一，便是運用AI協助進行「大掃除與收納決策」。

對於面對雜物總是猶豫不決、或不知道如何有效利用空間的族群，可透過Gemini App內建的 Gemini Live功能，開啟即時影像辨識，讓AI直接參與整理過程。

使用者只需進入 App，點選畫面右下角的「Live」圖示，並開啟手機相機掃視房間環境，即可透過語音下達指令，例如：「依照物品實用性與房間空間，給我犀利的留或丟建議，終結我的選擇困難症。」

系統將根據畫面中的物品狀態與空間配置，提供即時的整理建議，包含物品去留判斷、收納方式，甚至空間配置優化方向。相較於傳統依賴個人主觀判斷的整理方式，AI 輔助工具能在短時間內提供具體且一致的決策邏輯，有助於降低整理過程中的心理負擔。

在時間有限、任務繁多的春節準備期，透過 AI 即時提供建議與分類邏輯，或許能讓大掃除從一項壓力來源，轉變為更有效率且可控的生活管理流程。

