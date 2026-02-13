美製車關稅政策利多 Jeep® Wrangler寶嘉聯合將啟動美製車型布局

Jeep® Wrangler寶嘉聯合將啟動美製車型導入巿場布局。（寶嘉聯合提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕行政院今 日宣布「台美對等貿易協定」完成簽署，美國製造進口小客車關稅調降為 0%，Jeep®總代理寶嘉聯合宣布，美國製造的經典車款Jeep® Wrangler，建議售價將維持2025年底品牌發表會公布之209.8萬元起。Jeep® Wrangler 交車規劃亦維持原定節奏，預計於今年第二季起陸續展開交付。

寶嘉聯合指出，未來將持續與 Jeep® 美國原廠積極合作推動，爭取導入更多美國製造車型至台灣市場，包括 Jeep® Grand Wagoneer、Grand Cherokee 與 Gladiator 等車款的可能性，持續擴展 Jeep® 的產品陣容；惟相關協定仍須完成後續立法程序，實際政策施行內容將依主管機關正式公告為準。

受惠於關稅政策環境調整，Jeep® 總代理寶嘉聯合指出，將積極規劃未來產品布局，後續將與 Jeep® 美國原廠合作推動，爭取導入更多於美國製造的各式車款，以擴展台灣市場產品層級與使用場景，目前規劃可能導入車系包括品牌豪華旗艦 Jeep® Grand Wagoneer，其定位為全尺寸高階 SUV，以及全球市場長期熱銷的 Jeep® Grand Cherokee、 Jeep® Gladiator 皮卡車型。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，台灣巿場關稅環境的變化，使寶嘉聯合在產品策略規劃上具備更具彈性的發展空間，除了將持續與 Jeep® 美國原廠緊密合作，引進更完整且具代表性的 Jeep® 車系，讓台灣消費者同步體驗品牌純正越野精神與全球產品魅力之外，未來亦將與 STELLANTIS 集團合作，爭取更多美國製造車款及品牌進口台灣，如知名的美式皮卡品牌 RAM 亦在積極進行中。寶嘉聯合將持續擴展產品線並深化品牌布局，展現長期深耕台灣市場的決心。

