掌握ART新契機！賴總統宣布成立300億元農安基金 農業部下午說明

總統賴清德宣布將設置300億元農安基金，以確保我國農業競爭力與優勢。

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國於今（13日）與美國簽署對等貿易協定（ART），為掌握農產品外銷美國新優勢、加速全球布局，以及鞏固國產競爭力、保障農業韌性，總統賴清德宣布成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等4大面向，全方位支持我國農業升級轉型。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊日前談定台美關稅15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將於第3年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉、火鶴、樹薯粉（珍珠奶茶原料）等豁免對等關稅，相關產品佔輸美金額42.1%，可望節省2.19億美元關稅，更進一步強化我國在美國市場競爭力，談判結果為亞洲最佳。

為因應ART帶來的契機與挑戰，賴總統今天在總統府記者會上宣布，為掌握農產品外銷美國新優勢、加速全球布局，以及鞏固國產競爭力、保障農業韌性，將成立規模300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，全方位支持農業升級轉型，積極把握台美協定為農業部門帶來的新契機，並針對可能有受影響之虞的農產品，提出完整的產業支持措施，以確保農民權益，展現政府讓農民安心、農村安定的施政決心。

農業部部長陳駿季在總統府記者會上表示，台美協定談判結果對台灣農業將帶來正面的影響，有助於台灣農產品擴大銷美，並提供農業升級轉型，讓消費者更認同國產農產品的機會，認為台美協定對台灣農業帶來的新契機，也包含看到國產農產品的優勢，將妥善運用300億元「農安基金」以提升我國農業韌性並協助轉型，並於下午部會記者會中會公布更進一步的做法，其中包含會有許多徹底翻轉我國農業經營的做法。

