台美簽署ART協定 智財保護也到位

經濟部表示，台美完成簽署對等貿易協定，強化雙邊經濟戰略夥伴關係。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣與美國已在美東時間2月12日於華府完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。經濟部表示，這項協定涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、智慧財產權保護，並延伸到經濟安全與勞動保障等多項合作領域，是深化台美經濟戰略夥伴關係，也有助我國經貿及產業政策全面接軌國際。

經濟部貿易署說明，在「非關稅貿易障礙」方面，雙方未來將以國際標準與國際規範作為依據。例如在商品檢驗上，美國製商品只要先在國際認證的實驗室，依照國際標準檢測合格，進口台灣時就可免除重複測試。另一方面，政府也會依商品風險高低，提高邊境抽驗比例，並加強市場查核與購樣檢測，確保消費者安全。

請繼續往下閱讀...

在智慧財產權保護方面，貿易署指出，台灣早已與國際標準接軌，並完成相關修法，也符合多項國際公約。這次協定再次確認，台灣將全面落實國際規範，透過民事、刑事與邊境執法等機制，打擊侵害智慧財產權的行為。同時，對涉及地名的產品標章，也會以公平、透明的方式加以保護，兼顧權利人與消費者權益。

此外，協定也針對乳酪與加工肉品名稱做出說明。共有39種乳酪名稱及10種加工肉品名稱，被認定只是用來描述產品種類或型式，相關商品可自由進口，讓國內消費者有更多元的選擇。

貿易署也提到，美國長期是台灣最大的技術來源國。為確保來自美國的尖端技術與高科技產品，不會被轉用於發展大規模毀滅性武器，台灣將持續強化出口管制與投資審查制度，並加強與美國在經濟與國家安全上的合作。這不僅有助台美科技交流，也能為台灣科技與經濟發展打下更穩固的基礎。同時，為協助企業因應國際情勢變化，經濟部也將持續輔導業者，透過說明會與宣導活動，協助企業掌握國際趨勢、落實法規遵循，降低誤踩國際制裁紅線的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法