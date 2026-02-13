台灣黃金買這麼多！但有「1事」意想不到

近年來，黃金成為投資人與各國央行追逐的焦點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金因稀缺性、抗通膨與避險特性，成為投資人與各國央行追逐的焦點。自2020年以來，國際金價飆升逾230%，在地緣政治與貨幣波動下，也成為各國戰略儲備的重要資產。統計公布2020至2025年黃金儲備淨增與淨減幅最大的國家，其中台灣未上榜，而自民國90年（西元2001年）有統計以來，台灣央行已超過24年未購入黃金，目前黃金儲備維持在約410-420公噸左右。

對許多國家而言，黃金不僅是對沖工具，在地緣政治緊張、貨幣波動以及各國努力擺脫對美元依賴的背景下，更成為戰略儲備資產。但各國策略不盡相同，有些國家積極累積黃金，而有些國家則削減儲備。

請繼續往下閱讀...

2020至2025年間，前15大買家共買入近2000公噸黃金，其中中國增幅最大，增加超過350公噸。

2020至2025年間，世界前5大買家分別為：中國（增加357.1公噸）、波蘭（增加341.6公噸）、土耳其（增加251.8公噸）、印度（增加245.3公噸）、巴西（增加105.1公噸）、亞塞拜然（增加83.6公噸）。

台灣部分，目前黃金儲備約為410-420公噸左右，在各國央行瘋狂採購黃金之際，台灣並未跟進，攤開央行「每季新台幣發行數額及準備狀況」統計，自民國90年（西元2001年）有統計以來，台灣的黃金儲備約維持在410公噸左右，但增持不少美元。

楊金龍上月26日在立院備詢時表示，近半年來，央行沒有再購入任何黃金。對此立委賴士葆質疑，台灣是8成都在買美金（美元）？楊金龍回應強調，央行是分散、隨時在動態調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法