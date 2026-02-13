台灣掌握世界的財富密碼！外媒1文全曝光

在全球人工智慧（AI）投資熱潮推動下，台灣成為最受矚目的焦點。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球人工智慧（AI）投資熱潮推動下，台灣成為最受矚目的焦點。《美聯社》指出，隨著輝達（NVIDIA） 擴大在台布局、半導體出口暴增、對美關稅調降以及台股瘋狂的漲勢，台灣經濟正站在高成長浪頭之上。

《美聯社》報導，輝達計畫在台北北部高科技園區設立全新台灣總部，市場看好其未來將超越蘋果，成為台積電最大客戶。輝達執行長黃仁勳形容台灣是「全球電腦生態系的核心」。

在AI需求帶動下，台灣去年經濟成長率高達8.6%，2025年出口年增近35%，其中對美出口暴增78%，而報導表示，台積電與鴻海成為這波成長的關鍵引擎。

AI浪潮使台積電擠身全球市值前10名企業，掌握全球9成以上最先進晶片產能。去年台積電獲利年增46%，全年營收約新台幣3.8兆元，稅後淨利約新台幣1.7兆元，該公司今年資本支出計畫約520至560億美元（約新台幣1.06兆元至1.7兆元）。

台積電董事長魏哲家今年1月坦言，自己對AI泡沫「非常緊張」，但強調有向客戶確認需求是真實存在的。

基於台灣強勁的出口數據，經濟學家紛紛大幅上調對台灣2026年經濟成長預測，而AI的蓬勃發展為台灣股市帶來了巨大推動力，台股指數在過去10年間上漲了近250%。

台大經濟學者吳聰敏表示：「我們確實很幸運。」但他也提醒，若AI泡沫真的存在，一旦成長動能放緩，台灣經濟將面臨嚴峻考驗。

除產業風險，地緣政治亦為隱憂。中國持續對台施壓，增加區域不確定性。不過也有分析認為，台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，對潛在衝突形成一定程度的嚇阻。前總統蔡英文與部分學者認為，台灣在全球晶片供應鏈的關鍵地位，可能對中國形成嚇阻效果；但學界也指出，一旦發生衝突，全球科技與中國產業都將承受巨大衝擊。

此外，報導也點出，台灣經濟榮景並未平均分配。官方數據顯示，台灣貧富差距在過去30年間約擴大4倍。經濟學家指出，隨著AI熱潮持續，所得差距恐進一步拉大。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）認為，短期內AI需求仍將維持強勁，但長期風險取決於AI發展、貿易政策與台灣企業的適應能力。

儘管有人主張台灣應降低對科技產業的依賴、推動經濟多元化，但也有人認為，持續加碼世界領先的科技優勢才是正確方向。奇鋐科技（AVC）董事長沈慶行表示：「這是我們最大的優勢。」

