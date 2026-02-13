被裁員反而賺更多？34歲設計師轉職改當電工 親揭驚人年薪水準

在AI加速取代白領職位的時代背景下，職涯規劃不再是一條筆直道路。電工示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI加速取代白領職位的時代背景下，職涯規劃不再是一條筆直道路，來自美國的34歲女子史都華（Zen Stewart），就是從設計夢轉向技術工種的典型案例。如今她已成為北卡羅萊納州羅里（Raleigh, North Carolina）的第四級室內配線技工（construction wireman level four），成功踏入電力工程產業，走出一條與過往截然不同的轉職之路。

《CNBC》報導，史都華高中畢業後，原本朝室內設計、平面設計與商業管理等方向發展，也曾從事DJ、零售、珠寶銷售與遠距醫療相關工作。而她最後一份工作，是為醫療人員調度路線，隨著公司導入新軟體改善調度流程，她因此被裁員，此事成為她重新審視職涯的重要轉折點。

請繼續往下閱讀...

她開始思考：「哪些工作短期內不會被AI取代？」在研究後，她將目光鎖定電力工程，認為該領域具備3大優勢：技能門檻高、升遷管道明確、薪資成長空間佳，同時仍能兼顧動手實作與創造力發揮。

透過母親牽線介紹，她成功進入電力公司，短時間內完成申請並投入現場工作。2025年，她的年收入約4.3萬美元（約136.5萬元新台幣），另有社群媒體經營收入。同年8月，她加入國際電氣工人兄弟會（International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW），享有醫療保險、學費補助及穩定就業機會，每月工會會費約57美元（約1810元新台幣）。

未來史都華規劃參加工會考試，完成多年訓練後取得熟練工（journeyman）執照，進一步提升跨州就業與薪資彈性。

身處男性主導產業，史都華坦言必須更努力證明實力，但也認為電工在體力負荷上相對可行，為女性進入技術工種提供實際可行的選項。史都華通常週一至週五每天工作8小時，有時10小時，很少在週末或晚上加班，她通常凌晨4點半或5點就起床準備上工。

目前她從事商業電力工程，未來希望轉向薪資更高的工業電力領域，長期則規劃轉型專案管理等辦公室職位，以降低隨著年紀增長的體力負擔。

史都華認為，AI短期內難以完全取代技術工人，儘管建築產業已出現部分自動化工具，但現場施工與專業判斷仍高度依賴人力。

她透過社群媒體分享工作日常，鼓勵有意轉職者：「不要因為沒有經驗就卻步。」在她看來，從一堆泥土到一棟完工的建築，親手點亮整棟大樓的那一刻，是任何辦公室工作難以取代的成就感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法