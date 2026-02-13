Costco隱藏版福利曝光！小朋友竟有專屬「免費餅乾」 引爆網友熱議

美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，烘焙區更是許多會員的必買區域。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）一向被視為撿便宜的好去處，烘焙區（Bakery）的產品更是許多人的心頭好，但很少人知道的是，其實對於小朋友來說，Costco有一個的「隱藏福利」，美國媒體指出，網路上許多Costco會員分享，許多Costco分店的烘焙區員工，會免費送餅乾給孩子們，雖然這不是Costco的官方政策，但家長們表示，有些Costco門市與員工幾乎每週都會提供這項小驚喜。

美國媒體《Ｍashed》報導，在網路論壇Reddit上一個討論Costco員工的貼文中，有網友提到，家裡附近的一家Costco分店在家人心中被稱為「餅乾店」，因為烘焙區的員工總是會免費給孩子餅乾。報導建議，下次帶孩子去Costco時，不妨順道去烘焙區碰碰運氣，如果幸運的話，甚至可能得到最受歡迎的科克蘭（Kirkland Signature）巧克力塊餅乾。

需要注意的是，雖然Costco烘焙區的員工通常樂於將餅乾分給孩子，但似乎有一個非官方規定：若孩子沒有大人在場，員工會暫時不提供免費餅乾。Reddit上的員工與顧客貼文皆有提到此事，主要理由是避免過敏風險，因此建議家長陪同。

日期與時間也會影響孩子拿到免費餅乾的機率，像週末是賣場最忙的時段，但同時也是樣品最豐富的時間，特別尤其是週六下午1點到2點之間。Reddit上其他討論則指出，運氣也是因素之一，例如剛烤好一批餅乾後或餐飲區尚未補貨前到達，都可能提高拿到免費餅乾的機會。

貼文還提到，與Costco員工建立良好互動關係，有時能增加再次獲得餅乾的機會，甚至可能拿到更多份量。一名自稱在Costco發放試吃品的員工被問及，是否會對重複索取的顧客感到不塊，他回答：「只要他們禮貌，我不會有意見。」

