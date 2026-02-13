台美貿易協定稻米輸入不降稅 米穀公會肯定談判團隊守護台灣米

ART今正式公布，我國守住包含稻米在內的多項農產品防線，談判結果堪稱亞洲最佳。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住包含稻米、紅豆、大蒜、雞肉等多達27項農產品防線，中華民國米穀商業同業公會聯合會今（13日）肯定政府談判成果，表示稻米為我國最重要的糧食作物，守住稻米將有助國內稻農收入穩定。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊日前談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，針對外界關切的農產品部分，更守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將自第3年起減半。

米穀公會理事長紀水樹、榮譽理事長李榮福都肯定談判團隊堅守我國糧食安全防線，紀水樹表示，守住稻米防線至關重要，尤其我國稻農眾多，將可讓農民更安心耕作，產業也可穩健布局；李榮福則表示，可以守住稻米防線對產業來說彷彿一劑強心針，可不擔心進口米大量輸入傾銷後導致壓低國內國產米價，可讓國內米價穩定，農民有穩定收益，加上台灣米這幾年已逐步打開出口的高端市場，整體產業農民將更有信心。

