台美ART簽署 李鎮宇：台灣重要產業與美國建立戰略夥伴關係！

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）正式簽署，台新新光金控首席經濟學者李鎮宇強調，這不是一般的貿易協定，這是一場結構性的再定價；文件寫得很清楚，占輸美金額 76%的項目屬於232條款範圍，主要是半導體與資通訊產品。這代表這不是單純關稅談判，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面。

李鎮宇分析，這是川普總統的大關稅時代。過去的零關稅那是一去不復返了。一直拿過去零關稅當作比較版本來批評政府，是不厚道，而且沒有國際觀和國際現實感的。這次談判相當成功，關稅從「32%+MFN」一路談到「15%且不疊加」。這已經相當不容易了，再加上2,072項產品豁免，實質平均關稅降到 12.33%。

他形容，台灣企業原本背著一個幾乎接近36%的平均負擔在跑步，現在變成12%多。等於把台商的腳鐐拆掉。我常說台灣廠商不怕競爭，怕的是不公平的競爭。只要能跟競爭國站在同一個起跑點，台商是很有競爭力的。

另外是232條款與半導體供應鏈的定位。文件寫得很清楚，占輸美金額76%的項目屬於232條款範圍，主要是半導體與資通訊產品。這代表這不是單純關稅談判，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面。台灣重要產業已經與美國建立戰略夥伴關係。半導體衍生品、汽車零組件、航空零組件都取得最優惠待遇。美方承諾對台灣企業赴美設廠提供土地、水電等基礎設施協助。這是把供應鏈從交易關係升級成戰略夥伴關係。把台灣從「出口商」變成「體系內成員」。我認為取得這個戰略位置，從國安、產業、地緣政治的角度上，比幾個百分點的稅率更重要。這才是大家應該要給談判團隊最大獎勵的地方。

