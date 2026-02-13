台美對等貿易協定簽署 行政院：依法交國會審議

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台美對等貿易協定」（ART）今天清晨正式簽署。行政院發言人李慧芝昨表示，只要談判一完成，行政院就會向國人做完整報告，也會依照「條約締結法」規定，將協定送交國會審議，也會把我國與美方簽署的台美投資MOU一併送到立法院。

行政院表示，繼台美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，並與美國簽署台美投資 MOU 後，雙方今日完成「對等貿易協定」的簽署，內容包括「關稅、非關稅障礙、數位貿易、經濟安全、商業機會」等章節。

請繼續往下閱讀...

行政院指出，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU。

根據「條約締結法」規定，涉及國家重要事項或影響人民權利義務的條約，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議，完成國內「批准程序」才能生效。而審議程序係由立法院安排，依據過去的經驗，立法院會召開委員會審查，再送立法院院會，通過後咨請總統批准。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法