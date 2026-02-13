自由電子報
台美簽署對等貿易協定 彭博：對美投資細節待定

2026/02/13 06:43

台灣和美國12日正式簽署對等貿易協定（ART），但關於台灣承諾提供資金與投資美國晶片製造的部分，仍存在不確定性。（取自美國商務部網站）台灣和美國12日正式簽署對等貿易協定（ART），但關於台灣承諾提供資金與投資美國晶片製造的部分，仍存在不確定性。（取自美國商務部網站）

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣和美國12日正式簽署台美對等貿易協定（ART），但關於台灣承諾提供資金與投資美國晶片製造的部分，仍存在不確定性。

《彭博》報導，台灣方面最初承諾將投入2500億美元直接投資，以擴大在美國的先進半導體、能源及人工智慧（AI）業務，另加上2500億美元的政府貸款擔保，以強化美國晶片供應鏈。然而，最終文件缺乏關於這筆資金將如何運用的具體新細節。

而隨著美國製造產能提升，台灣企業將獲准享有一定額度的半導體晶片免關稅輸美配額。10日發布的一份清單指出，台灣將在未來的美國晶片關稅或其他補救措施中，獲得「優惠待遇」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，他預期晶片製造商將進行「龐大」投資，目標是將台灣40％的晶片供應鏈與產能移轉至美國。不過，台灣官員形容此目標為「不可能的任務」。

美國總統川普預定4月訪問中國，會見中國國家主席習近平，試圖緩解雙方在貿易與台灣議題上的分歧。然而，中國政府近期將兩國元首關於台灣的討論，描述為具爭議性的議題。

