台美簽署互惠貿易最終協定 美對台關稅定調15％不疊加、台承諾5年擴大採購計畫

川普政府官員12日簽署與台灣的最終互惠貿易協定，確立美國將對台灣進口商品徵收15％的關稅稅率且不疊加，同時台灣承諾將制定時間表，消除或降低幾乎所有美國商品的關稅。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕川普政府官員12日正式簽署與台灣的最終互惠貿易協定，確立美國將對台灣進口商品徵收15％的關稅稅率且不疊加，同時台灣承諾將制定時間表，消除或降低幾乎所有美國商品的關稅。

這份協定的簽署，標誌著台美經貿關係進入以「互惠」與「具體採購承諾」為核心的新階段，預期將對雙方未來的能源合作與基礎建設供應鏈產生深遠影響。

請繼續往下閱讀...

路透報導，根據美國貿易代表署（USTR）發布的文件，台美對等貿易協議（ART）不僅將技術細節寫入條文，更具體規範台灣在2025年至2029年間的擴大採購計畫。

台灣承諾將大幅增加對美採購，其中包括價值444億美元（約新台幣1.42兆元）的液化天然氣（LNG）與原油、152億美元的民用飛機與發動機，以及252億美元的電網設備、發電機、海事與煉鋼設備。

ART協定落實台美雙方今年1月達成的初步共識，正式將台灣商品，從川普政府最初實施的32％加MFN先調降20％加MFN，最後拍板15％且不疊加MFN。此舉將使台灣在美國市場的競爭立足點，與其在亞洲最主要的出口競爭對手南韓與日本處於同等地位。

在市場准入方面，ART協定將立即取消台灣對多項美國農產品的進口關稅，這些產品原先面臨最高達26％的稅率，受惠品項涵蓋牛肉、乳製品、玉米及其他農產品。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中指出，這項協定將為美國的農民、牧場主、漁民、勞工及製造商創造顯著的出口機會。

葛里爾強調：「這份協定建立在我們與台灣長期的經貿關係之上，並將顯著增強我們供應鏈的韌性，特別是在高科技領域。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法