美股收盤》道瓊下殺669點！科技股遭殃 台積電ADR跌1.6％

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心人工智慧可能帶來的顛覆性影響，投資人加大對科技股的拋售力度，週四華爾街股市大幅下跌，道瓊工業指數下跌669點、1.34%，標普500指數下跌1.57%，那斯達克指數下跌2.03%，費城半島體指數下挫2.5%，台積電ADR跌1.6%，收在368.10美元。

綜合外媒報導，美國股市指數週四開盤走高後轉為下跌，因投資人拋售風險較高的板塊，轉而押注公用事業和消費必需品等股票，沃爾瑪和可口可樂分別上漲3.8%和0.5%。

在投資人不斷擔憂人工智慧將對產業競爭產生影響之際，思科系統發布財報平淡，股價重挫逾12%，導致科技股整體市場情緒低迷。輝達跌1.6%，蘋果下跌5%，亞馬遜跌2.25%，微軟跌0.63%，Alphabet跌0.6%，Meta跌2.82%，特斯拉跌2.69%。

本週三公布的美國就業報告強於預期，目前正等待週五公布攸關通膨的1月消費者物價指數報告，道瓊調查的經濟學家預計，1月CPI（消費者物價指數）整體和核心CPI（剔除食品和能源價格）均將上漲0.3%。

道瓊工業指數下跌669.42點或1.34%，收報49451.98點。

標普500指數下跌108.71點或1.57%，收在6832.76點。

那斯達克指數下跌469.32點或2.03%，收22597.15點。

費城半導體指數下跌207.16點或21.5%，收8084.70點。

