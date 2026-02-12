自由電子報
賓士2025獲利雪崩近6成 分析師傻眼了

2026/02/12 22:55

賓士集團（Mercedes-Benz Group）2025年財報令人失望。（彭博）賓士集團（Mercedes-Benz Group）2025年財報令人失望。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕德國豪車製造商賓士集團（Mercedes-Benz Group）週四公布令人失望的2025年財報，受到中國車企競爭以及全球關稅成本上升夾擊，2025年全年營業利益僅58億歐元（約台幣2157億），比前一年大暴跌57%，遠低於分析師預期的66億歐元（約台幣2455億）。

綜合外媒報導，德國豪華汽車製造商賓士週四公佈的財報顯示，2025年利潤大幅縮水，並警告，在經歷來自中國對手的激烈競爭和全球關稅成本的衝擊後，未來將面臨挑戰。

財報顯示，2025年全年營業利潤58億歐元，較前一年暴跌57%，遠低於分析師預期的66億歐元。賓士指出，獲利表現主要受到匯率逆風與中國市場激烈競爭的影響，關稅成本也帶來的衝擊高達10億歐元（約台幣372億）。

賓士集團董事會主席 Ola Källenius 在聲明中表示，在動態的市場環境中，得益於我們對效率、速度和靈活性的高度專注，財務結果仍保持在我們的財測指引範圍內。

CNBC直言，這家歐洲汽車巨頭面臨許多挑戰，包括生產成本上升、供應鏈中斷、監管壓力以及電動車轉型之路坎坷。這家在慕尼黑上市的公司今年迄今股價已下跌約7%。

