你想不到！越南1月國際旅客飆新高 增幅最大竟是「這國」

〔財經頻道／綜合報導〕越南旅遊業在新年伊始便打破紀錄。根據越南國家旅遊局（VNAT）統計，1月到訪越南的國際旅客近250萬人次，創下單月遊客數量最高紀錄，比去年同期增加18.5%，其中俄羅斯觀光客增幅達195%，令人意外。

綜合外媒報導，越南國家旅遊局（VNAT）統計，2026年1月，越南接待近250萬國際遊客，創紀錄，比2025年12月大增 21.4%，與去年同期相比則成長 18.5%。

亞洲觀光客仍然是主要客源，約有 180 萬人次，佔總入境人數的 73% 以上，韓國是越南赴越旅遊的主要客源國，入境遊客近49萬人次，較去年同期成長超過17%。

中國觀光客雖然較去年同期下降，仍吸引近46萬名遊客，僅次於韓國。日本遊客大幅成長，月增41%、年增16.9%，顯示高消費群體強勁復甦。

雖然大多數遊客仍然來自亞洲，但歐洲遊客數量正在顯著增長。越南國家旅遊局（VNAT）將此增長歸功於簽證政策的放寬。歐洲觀光客約有42.4萬人次，較上月成長超過35%，年增近60%，其中俄羅斯與波蘭分別呈現195.1%與98.7%的強勁成長。

