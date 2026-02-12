威力彩頭獎2注各得6.77億 大樂透春節大紅包開出24組

今晚威力彩頭獎2注，各得獎金6.77億元 。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（12日）開獎的威力彩，頭獎2注中獎，各得獎金6.77億元，獎落新竹市東區復興路55號「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」。另，大樂透自今日起實施春節加碼，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包，本期頭獎連3摃，下期頭獎獎金上看1.4億元。

本期大樂透春節大紅包則開出24組，總中獎注數26注，其中22組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得50萬元；本期小紅包開出42組，總中獎注數為45注，其中39組為單注中獎、各得10萬元，3組為2注均分、各得5萬元。台彩表示，春節大紅包還剩456組、小紅包剩餘758組，下期（13日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

請繼續往下閱讀...

本期威力彩中獎號碼第一區「06、10、22、25、32、35」，第二區「03」。大樂透中獎號碼「01、03、08、15、20、48」，特別號「46」；大樂透春節大紅包獎號「05、06、14、22、32、36、37、38、47」，春節小紅包「28」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、12、21、35、37」；39樂合彩中獎號碼「01、12、21、35、37」；49樂合彩中獎號碼「01、03、08、15、20、48」。本期3星彩中獎號碼「324」；4星彩中獎號碼「5573」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法