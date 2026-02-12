電支版圖大洗牌 「街口」重返冠軍、LINE Pay 空降打亂排名

去年12月，「街口支付」的代收代付金額再度超車「全支付」，成為電支交易的「霸主」。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布最新電子支付機構最新統計數字，無論人數或實質交易金額都出現重大變化。其中，在「當月代理收付實質交易」方面，「街口支付」去年12月為55.44億元，再度搶下冠軍第一名，並超越領先「全支付」的51.85億元；至於被市場稱為「大魔王」的LINE Pay Money（連加電子支付），首月參戰就搶下第四名的好成績；而「一卡通」大幅跌至16.89億元，排名第五。

電子支付「大車拼」，12月排名先「洗牌一輪」。

請繼續往下閱讀...

檢視統計數據，先是「全支付」殺出重圍，在2025年7月以58.12億元的代收代付金額，首度超越「街口支付」，搶下龍頭寶座冠軍，引起市場高度關注與話題；不過，這樣的「戰果」僅維持5個月的時間，兩大支付業者再度「對上」，結果，去年12月，「街口支付」的代收代付金額、又再度超車「全支付」，成為電支交易的「霸主」。

根據金管會統計，去年12月代收代付的前四名，其中，排名第一是「街口支付」的55.44億元，第二名是「全支付」的51.85億元，第三是兼營電子支付的「玉山銀行」24.51億元。至於來勢洶洶、話題十足的LINE Pay Money，一進榜就高居代收代付的第四名，金額為19.86億元。

由於LINE Pay Money去年12月3日才正式上線，誰會搶下電子支付的寶座、鹿死誰手，還很難預估，需要再進一步觀察變化。

再者，若就「使用者人數」來看，截至2025年12月，前三大依序為「一卡通」的用戶數仍有715.6萬人，暫時排名第一，至於排名第二的「街口支付」，會員已經達714.1萬人，由於僅差距1.5萬人，一旦新的統計出爐後，排名很有可能再度大洗牌；「全支付」暫時以使用人數700.4萬人，位居使用者第三多的電子支付機構。

另外，LINE Pay Money的「使用者人數」，根據統計，截至2025年12月為222.6萬人，目前暫時排名第七名。

根據金管會公布資料，截至去年12月底，電子支付帳戶總使用者人數約為3765萬人，較去年11月底的3513萬人、增加約252萬人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法