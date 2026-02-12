小心！分析師示警1數據 恐讓金價跌破5000美元大關

分析師認為，美國週五公布的通膨數據將是近期金價走勢關鍵。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕本週以來，黃金維持在每盎司5000至5100美元區間內震盪，OANDA 旗下 MarketPulse 分析師 Zain Vawda 指出，如果美國週五發布的消費者物價指數（CPI）數據更溫和，再加上美國1月就業數據意外強勁，黃金可能就難以進一步上行，甚至跌破5000美元大關。

《Investing》12日報導，美國剛發布的1月就業數據意外強勁，削弱市場對Fed短期內進一步降息的預期，同時美元走強也對金價帶來額外壓力。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在美國就業數據強於預期後，市場對Fed即將降息的預期降溫、美元走強，金價從5100美元上方回落，白銀也從86美元以上價位拉回。

Hansen 說，市場重新把注意力放回即將公佈的經濟數據，表明近期波動率飆升後出現一定程度的常態化；同時，中國即將到來的農曆新年假期可能進一步抑制風險偏好與市場流動性。

投資人接下來將關注即將公佈的美國初請失業金人數，以及週五的通膨數據，以獲取更多有關Fed政策路徑的線索。

OANDA 旗下 MarketPulse 分析師 Zain Vawda 認為，美國週五公布的CPI數據將是關鍵。如果CPI更溫和，再結合1月就業數據，黃金可能就難以進一步上行，甚至可能回檔，並跌破5000美元關卡。

