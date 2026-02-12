兆豐金1月獲利亮眼 稅後獲利41.58億元

兆豐金1月稅後獲利41.58億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今日公告1月自結獲利，受惠於1月台股持續創新高，每日成交量可觀，帶動金控各子公司獲利表現，1月稅後獲利41.58億元、EPS 0.28元。

分析各子公司表現，兆豐銀行受惠於股市上漲，財務操作較去年同期大增3億餘元，也較上個月增加4億元；手續費收入也比去年同期淨增了將近2.6億元。利息收入也較去年同期增加近 1.8 億元。

兆豐金控表示，兆豐銀行受惠於利息、手收及財務操作的亮麗表現，稅後獲利32.15億元，較去年同期多了4.85 億元，年增17.8%。

兆豐證券方面，受惠於台股大漲、成交量大增，其自營與承銷部位均有不錯的獲利表現。 經紀業務也因成交量上升，手續費收入大增。 兆豐證券 1 月稅後獲利6.17 億元，與去年同期的3.06 億元有「翻倍」的表現。

兆豐票券1月稅後獲利 2.76億元，較去年的1.62 億元增幅逾7成，兆豐金分析，主因是台幣債券部位的利差上升，外幣債券部位的利息費用減少，使得利息淨收益增加。

兆豐產險1月份的獲利表現屬於正常發揮，稅後獲利0.9億元。

