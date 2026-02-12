經濟部鬆綁特定工廠雙金機制 地方遇特殊情況可提調整

經濟部預告「特定工廠登記辦法」修正草案，賦予地方彈性調整雙金機制。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為因應經濟情勢變化、不同地區需求及提升制度彈性，經濟部產業發展署啟動修法，擬讓地方政府在特殊情況下，可彈性調整未登記工廠需繳交的相關費用。修正草案今（12）日正式預告，並開放各界提出意見。

依現行「工廠管理輔導法」及「特定工廠登記辦法」規定，申請納管或取得特定工廠登記的業者，須依廠地面積，每年繳交2萬元至10萬元不等的「納管輔導金」或「營運管理金」，合稱「雙金」，由地方政府用於未登記工廠管理、輔導及周邊公共設施改善。

產發署推動修正「特定工廠登記辦法」第5條及第17條，若地方遇到重大經濟變故、重大天然災害，或其他特殊情形，直轄市及縣市政府可提出一定期間內的「雙金減免或調整方案」，報請經濟部核定後實施，讓受衝擊業者能減輕負擔。

產發署強調，雙金的收取與運用本來就由地方政府負責，地方政府也最了解轄內工廠的實際營運狀況，因此透過修法賦予地方彈性，同時仍需經經濟部核定，以維持制度一致性。

產發署表示，修正草案預告期間為60天，將持續蒐集各界意見，作為後續修法參考，盼讓特定工廠管理制度更加完善、貼近產業實際需求。

