這一鍋集團攜手北港武德宮聯名推「錢母」開運金 刮出全年享75折

〔記者楊雅民／台北報導〕這一鍋餐飲集團今年首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量的「發財金（錢母）」，每一份錢母的背面都藏有刮刮樂驚喜，有機會刮出這一鍋餐飲集團最高「全年75折專用卡」，福利可一路使用至2026年底。

迎農曆新年（2月2日至2月22日）餐飲旺季商機，這一鍋餐飲集團以「每一桌都能玩、玩到就能加菜」為概念，讓4大品牌把開運變成上桌互動，推出「開運大三元」活動，單筆消費滿2,000元，即可與門市員工進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待培根牛肉或梅花豬肉乙份（每桌限一次）。

燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會把澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）招待直接拿下。

這一小鍋則推出骰子遊戲，「骰出你的幸運」，凡加入會員即可參加骰點遊戲，依骰子總點數即有機會把「海鮮三拼」、「蛤蜊」或「梅花豬肉」獎品帶進餐桌；韓啵韓式料理以「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時再享一次專屬招待。

本次也攜手健身工廠推出新春加碼回饋：活動期間於這一鍋餐飲集團旗下品牌內用消費，扣除優惠後達個人低消，限量贈「健身工廠免費14日體驗券」；另針對健身族群再加碼，出示健身工廠會員畫面，即可享「特色食材」招待1份，讓新春聚餐也能兼顧體態管理。

此外，集團同步推出跨品牌會員加碼抽獎，活動期間凡出示《這一鍋餐飲集團 APP》會員，累計集團任兩品牌以上消費並達指定金額，即可參與抽獎，有機會抽中黃金麻將金飾（約0.168錢，限量1名），其中《這一鍋／燒肉同話》單筆滿1,688元、《這一小鍋／韓啵》單筆滿688元即具抽獎資格。

