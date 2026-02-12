外匯存底美元、美債比重偏高遭質疑 央行提三理由說明必要性

我國外匯存底自去年底突破6000億美元，穩居全球第四大。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕我國外匯存底自去年底突破6000億美元，穩居全球第四大，針對為何需要如此龐大的外匯存底，以及在野黨立委多次質疑美元與美債部位偏高是否有檢討空間，中央銀行今（12）日在首度公布的「貨幣政策架構操作策略檢視報告」中提出完整說明。

央行指出，台灣屬於小型開放經濟體，對外開放程度高，且並非國際貨幣基金（IMF）會員國，若發生緊急情勢，無法循IMF管道取得資金支援；同時，新台幣並非國際準備貨幣，與主要國家央行簽署流動性換匯協定（SWAP）的可行性有限。一旦出現外匯流動性壓力，僅能依賴自身外匯存底支應，因此必須維持相對充足的存底規模。

至於外界質疑外匯存底中美元與美國公債占比偏高，央行則提出三大理由說明其必要性。

首先，我國經濟對外依存度高，國人對外貿易與投資所使用幣別約九成為美元，外資跨境資金進出亦以美元為主。因此，外匯存底幣別配置須以美元為核心，以確保在市場波動時能機動調度美元資金，滿足國內匯市流動性需求。

第二，為強化緊急情況下的對外融資能力，央行平時即與主要國際金融機構簽訂債券附買回（repo）協議。必要時，可將持有的債券作為抵押品取得短期融資，而美元計價債券，尤其是美國公債，是國際金融市場最廣泛接受的優質抵押品，有助提升融資效率與穩定性。

第三，美國債券市場規模龐大、流動性深厚，居全球之首。外匯存底所持美債在必要時可迅速按市價變現，兼具安全性與流動性，符合外匯存底管理「安全、流動、收益」原則中以安全與流動為優先的考量。

央行強調，外匯存底的管理與運用，首要目標在於維持國內匯市秩序與金融穩定，因此必須持有高度流動性的美元資產。央行從未為追求收益而承擔不必要的流動性或安全性風險，也不會為了盈餘繳庫而刻意壓低利率或匯率，影響貨幣政策操作的獨立性。

