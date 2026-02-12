別小看這一步！連美國國家安全局都建議的「手機自保法」

專家指出，養成個人行動裝置每週至少關機重啟一次的習慣，有助於中斷潛在惡意程式的持續運行。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據數位發展部資通安全署（簡稱資安署）整理出的數據，台灣行動上網普及率已達87%，可連線裝置總數突破3千萬台，顯示1人持有多個行動連網裝置已成常態。但另一方面，根據資安廠商研究報告指出，2025年全球智慧型手機遭受攻擊的次數，較前一年成長29%。

隨著智慧型手機成為民眾日常生活不可或缺的工具，資安風險也同步升高。專家指出，只要行動設備的作業系統或APP存在未修補的漏洞，就有可能成為駭客的攻擊目標，藉此植入病毒、木馬以 竊取資料。因此可趁著連假期間，替手機與數位裝置進行一次「數位大掃除」，從更新軟體、定期重開機到檢視APP授權三個面向著手，強化個人資安防護。

1.定期檢查APP更新：

定期打開官方應用程式商店，檢查所有已安裝的APP是否有可用的更新，並將它們全部更新至最新版本，或直接開啟「自動更新」功能，確保裝置始終維持在最新、最安全的版本。

2.每週將手機關機重啟：

資安署建議，養成個人行動裝置每週至少關機重啟一次的習慣，有助於中斷潛在惡意程式的持續運行。部分零點擊攻擊（zero-click）為了規避偵測，會將惡意程式暫存於裝置記憶體中，避免被傳統防毒機制發現；然而，一旦手機關機或重新啟動，記憶體內容會被清空，這類依賴記憶體運作的惡意程式也會隨之失效。

美國國家安全局（NSA）同樣也建議，無論使用iOS或Android系統，民眾都應定期重新啟動行動裝置，以降低潛在風險。雖然重開機無法取代系統更新或資安防護工具，但作為日常資安管理的一環，操作簡單，卻可能發揮意想不到的防護效果。

3.全面檢視APP授權範圍：

部分高風險APP可能要求與其功能無關的存取權限，例如：手電筒APP若要求讀取通訊錄或定位資訊，即屬於明顯的過度索權情況，潛藏個資外洩風險。資安署提醒，民眾應養成定期檢視各項APP授權範圍的習慣，落實「最小權限原則」，僅授予APP執行核心功能所必需的最低權限，並限制使用期間。

操作方式上，可進入手機「設定」中的「隱私權」或「應用程式管理」頁面，逐一檢查各 APP 的存取項目，關閉與功能無直接關聯的權限設定，以降低潛在風險。

