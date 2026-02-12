自由電子報
欣達環工台南城西垃圾焚化廠更新爐點火 紓緩台南垃圾處理壓力

2026/02/12 18:02

臺南城西垃圾焚化廠更新爐點火啟動儀式。（欣陸投控提供）臺南城西垃圾焚化廠更新爐點火啟動儀式。（欣陸投控提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）旗下欣達環工投資興建之「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」，昨日舉行更新爐點火儀式，工程正式邁入試運轉階段。欣達環工指出，該廠全量運轉後，每年預計可處理30萬噸一般廢棄物，年發電量達2億6244萬度。

欣達環工執行長周黎明表示，更新爐正式啟用後，預期提升整體發電效率達25%，未來將成為兼具低污染、高效能與能源回收價值的新一代環保焚化廠，有效紓緩台南市垃圾處理壓力同時穩定提供再生能源電力。

欣達環工表示，台南市城西垃圾焚化廠為焚化爐BOT促參投資案，總投資金額達72.15億元，特許期為25年。本案採用最新世代高效焚化與污染防制技術，全面導入日本成熟焚化爐設計與操作經驗，並結合智慧化監控與自動化控制系統，確保焚化過程穩定、安全且高效率。各項空氣污染物排放指標，包含戴奧辛、氮氧化物及懸浮微粒，均優於現行國家法規標準。

欣達環工強調，未來將持續以「轉廢為能」為核心理念，結合工程技術、智慧管理與環境責任，深化再生能源布局，並與地方政府攜手合作，打造兼顧環境品質、能源效益的現代化焚化設施，為地方及臺灣整體永續發展貢獻關鍵力量。

