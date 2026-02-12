主計總處：全國常住人口2371萬人 本國籍年減10萬人

根據主計總處統計，2026年全國常住人口2371萬人、年減3千人，其中本國籍年減10萬人、非本國籍年增9.8萬人。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布「常住人口統計」，2026年1月1日全國常住人口2371萬人、年減3千人，其中本國籍常住人口2248.8萬人、年減10萬人或0.4%；非本國籍常住人口122.3萬人，年增9.8萬人或8.7%。2026年常住人口中，男性占49.2%、女性占50.8%；按年齡觀察，全國常住人口平均43.8歲、中位數為44.2歲，其中未滿15歲占11%，15至64歲占69.8%，65歲以上占19.2%。

根據統計，2026年常住人口以新北市436.2萬人或占18.4%最多，台中市307.6萬人或占13%次之，高雄市269.2萬人或占11.4%，六都常住人口合計占 71.7%。此外，2026年全國常住人口較戶籍人口多41.1萬人或1.8%，各縣市常住人口與戶籍人口差異，常住人口多於戶籍人口者，以新北市31.7萬人差異最大；戶籍人口多於常住人口者，以金門縣7.1萬人差異最大。

觀察歷次常住人口統計，1956年常住人口僅936.8萬人，2020年已增至2383萬人，但年增率逐年下滑，近3年常住人口數變動不大，均維持在2370萬人左右之。至於常住人口的非本國籍人口，於1989年引進移工前，非本國籍人口偏低，1990年仍未顯著反映移工人數增加，但2000年非本國籍人口已大幅增至40 萬人、占常住人口1.8%，2010年及2020年更分別增至 56.2萬人（占2.4%）及91.9萬人（占3.9%）；近 3年因移工人數持續增加，非本國籍人口均突破100萬人，2026年已達122.3萬人、占5.2%。

按年齡層觀察，2026年未滿15歲人口260.9萬人或占11%、年減5.9萬人或 2.2%；15至64歲人口1655.3萬人或占69.8%、年減12.5萬人或0.7%；65歲以上人口454.7萬人或占19.2%、年增18萬人或4.1%。全國平均年齡為43.8歲，年齡中位數為44.2歲，隨少子化及高齡化趨勢，兩者均較上年增加0.5歲。

